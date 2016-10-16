الرئيس العراقي يؤكد دعم روسيا لبلاده في الحرب ضد الإرهاب

أكد الرئيس العراقي فؤاد معصوم، اليوم الأحد، أن هناك مساحات عديدة للتعاون الإيجابي بين العراق وروسيا على مختلف الصعد، فيما جدد السفير الروسي إيلينا مورغونوف دعم بلاده للعراق في حربه ضد “الإرهاب”.

ونقلت رئاسة الجمهورية، أن الرئيس العراقي فؤاد معصوم استقبل، السفير الروسي إيلينا مورغونوف بمناسبة انتهاء مهامه، بحسب “السومرية نيوز”.

وأشار معصوم، بحسب البيان، إلى مسار العلاقات الثنائية بين العراق وروسيا وضرورة العمل المشترك من أجل تطويرها بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين، مؤكدًا على أن “هناك مساحات عديدة للتعاون الإيجابي بين الجانبين على مختلف الصعد السياسية والاقتصادية والعسكرية والثقافية”.

وجدد معصوم رغبة العراق في توطيد أطر التعاون بين البلدين في إطار استراتيجية علاقات خارجية متوازنة مع دول العالم لضمان وتثبيت المصالح العليا للشعب العراقي”، مثمناً “الجهود التي بذلها السفير مورغونوف في تقوية علاقات الصداقة بين الطرفين.

من جانبه، أكد السفير الروسي على ضرورة العمل لتوسيع آفاق التعاون البناء بين العراق وروسيا في جميع المجالات، مجدداً “دعم بلاده للعراق في الحرب على “داعش”. وأبدى السفير الروسي تفاؤله بتخليص العراق من العصابات الإرهابية وتغلبه على المصاعب الاقتصادية وتهيئة الظروف المناسبة لإعادة البناء والازدهار من جديد.