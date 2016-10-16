أخبار عاجلة

البدري يرفع شعار «لا للاستهتار» وجلسة خاصة مع جمال وكوليبالي -
الاتحاد السكندري: نثق في حكام مصر -
تعرف على أهم بنود قانون الطوارئ (فيديوجراف) -
لحظة وصول قوات الشرطة لكنيسة طنطا بمرافقة مدير الأمن الجديد -
العرابي: هناك تقصير أمني.. كان علينا الحذر بعد زيارة السيسي لأمريكا -
فيديو| بكري: صدور قانون الهيئات الصحفية والإعلامية خلال ساعات -
صور| سفيرة بلجيكا تشيد بمنطقة «الكاب الأثرية» في أسوان -
الحكومة: فرض الطوارئ «إجراء دستوري» لمواجهة الإرهاب -
بالفيديو.. أماني الخياط للأقباط: «اتفقتوا مع القرضاوي؟» -
بالصور.. مقتل 7 من عناصر «داعش» في أسيوط وضبط ترسانة أسلحة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. أونا

البورصة تخسر 0.85% بختام التعاملات وسط تراجع جماعي لمؤشراتها

Google+ Print
البورصة تخسر 0.85% بختام التعاملات وسط تراجع جماعي لمؤشراتها البورصة تخسر 0.85% بختام التعاملات وسط تراجع جماعي لمؤشراتها

أرشيفية

تراجعت  مؤشرات البورصة المصرية بشكل جماعي، لدى إغلاق تعاملات اليوم الأحد – مستهل تعاملات الأسبوع – مدفوعة بعمليات بيع من قبل المحليين افراد ومؤسسات فيما مالت تعاملات العرب والاجانب نحو الشراء.

وتراجع مؤشر البورصة الرئيسي إيجي إكس 30 بنسبة 0.85 % ليبلغ مستوى 8432.41 نقطة.

وانخفض مؤشر “ايجي اكس 50” متساوي الاوزان النسبية بنسبة 0.5 % مسجلا 1324.07 نقطة.

وتراجع مؤشر “إيجي إكس 20” محدد الاوزان النسبية بنسبة 0.77% ليبلغ مستوى 8382.62 نقطة.

كما انخفض مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة ايجي اكس 70 بنسبة 0.57 % ليغلق عند 343.93 نقطة.

وشملت التراجعات مؤشر إيجي اكس 100 الاوسع نطاقاً، والذى خسر نحو 0.33 % من قيمته ليبلغ 800.73 نقطة .

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا