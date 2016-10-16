البورصة تخسر 0.85% بختام التعاملات وسط تراجع جماعي لمؤشراتها

تراجعت مؤشرات البورصة المصرية بشكل جماعي، لدى إغلاق تعاملات اليوم الأحد – مستهل تعاملات الأسبوع – مدفوعة بعمليات بيع من قبل المحليين افراد ومؤسسات فيما مالت تعاملات العرب والاجانب نحو الشراء.

وتراجع مؤشر البورصة الرئيسي إيجي إكس 30 بنسبة 0.85 % ليبلغ مستوى 8432.41 نقطة.

وانخفض مؤشر “ايجي اكس 50” متساوي الاوزان النسبية بنسبة 0.5 % مسجلا 1324.07 نقطة.

وتراجع مؤشر “إيجي إكس 20” محدد الاوزان النسبية بنسبة 0.77% ليبلغ مستوى 8382.62 نقطة.

كما انخفض مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة ايجي اكس 70 بنسبة 0.57 % ليغلق عند 343.93 نقطة.

وشملت التراجعات مؤشر إيجي اكس 100 الاوسع نطاقاً، والذى خسر نحو 0.33 % من قيمته ليبلغ 800.73 نقطة .