تظاهر الآلاف من حركة «بغيدا» المناهضة للإسلام شرقي ألمانيا

بدأ آلاف الأشخاص من أنصار حركة “بغيدا” (أوروبيون وطنيون ضد أسلمة الغرب) المناهضة للإسلام، مظاهرة ظهر اليوم الأحد، في ميدان “تيأتر بلاتس” بمدينة دريسدن شرقي ألمانيا في ظل حضور كبير لأفراد الشرطة.

وبحسب مجموعة بحث “دورش جيتسالت” المعنية بتقدير الأعداد، تراوح عدد المشاركين في المظاهرة بين 6500 و8500 شخص، بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء الالمانية.

وتظاهر مئات الأشخاص المناهضين لبغيدا على مسافة من الحشود المتظاهرين مع الحركة المناهضة للإسلام.

وأراد أنصار “بغيدا” بهذه المظاهرة الاحتفال بمرور عامين على تأسيس الحركة.

وبحسب الشرطة، لم تقع حوادث كبيرة حتى الآن.

يشار إلى أنه يتم دعم شرطة ولاية سكسونيا التي تقع بها مدينة دريسدن من جانب أفراد شرطة من ولايات اتحادية أخرى.