شطب دعوى «عكاشة» على قرار منعه من السفر

قضت محكمة أسرة مدينة نصر، اليوم الأحد، بشطب التظلم رقم (292) المُقدم من البرلماني السابق والإعلامي توفيق عكاشة، على قرار منعه من السفر، لصدور حكمين بحسبه شهرين ﻻمتناعه عن أداء متجمد نفقة نجله يوسف البالغة (5000) جنيه شهريًا، و(2000) جنيه أجر مسكن، وإدراج اسمه على قوائم الممنوعين من السفر لعدم حضوره، جسبما أفاد مراسلنا.

وكانت رضا الكرداوي – طليقة البرلماني السابق توفيق عكاشة – أقامت أمر وقتي رقم (242 لسخة 2016) أمام محكمة أُسرة مدينة نصر لمنع “عكاشة” من السفر للخارج بعد تحصلها على حكمين متتاليين بحبسه شهرًا، لامتناعه عن سداد متجمد نفقة نجله.

وقالت الكرداوي، إنها كانت زوجة لـ”عكاشة”، وـنجبت منه الطفل يوسف، واستصدرت ضده أحكام قضائية نفقة صغير وأجر مسكن في الدعوى رقم 1669 لسنة 2010 و1666 لسنة 2010 أسرة مدينة نصر، وامتنع عن تنفيذ هذه الأحكام فأقامت ما يقرب من 20 دعوى حبس ضده.