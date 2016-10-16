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«بريكس» تعلن تأسيس وكالة تصنيف ائتماني

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«بريكس» تعلن تأسيس وكالة تصنيف ائتماني «بريكس» تعلن تأسيس وكالة تصنيف ائتماني

أرشيفية

تبنى قادة دول “بريكس”، اليوم الأحد، بيان غوا وخطة عمل لتنفيذه، كما اتفقوا على إنشاء وكالة للتصنيف الائتماني خاصة بدول المجموعة.

ووقع الرؤساء المشاركون في القمة، مذكرة تفاهم لإنشاء منصة بحوث زراعية لبلدان “بريكس”، وإنشاء لجنة للتعاون الجمركي بين دولهم، ومذكرة تفاهم بين الأكاديميات الدبلوماسية، إضافة إلى إنشاء للسكك الحديدية تابعة لبريكس.

واتفق القادة في البيان الختامي للقمة في غوا الهندية، على إنشاء وكالة تصنيف ائتماني لمجموعة “بريكس” في أسرع وقت ممكن.

وقال رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي خلال القمة: “اتفقنا على أن بناء المؤسسات هو الهدف الرئيسي لجهودنا، واتفقنا على إنشاء وكالة تصنيف (بريكس)” في أقرب وقت ممكن.

وكانت أعمال القمة الثامنة لمجموعة “بريكس” افتتحت الأحد بشكل رسمي بالتقاط الصور الجماعية لقادة بلدان المجموعة، رغم أن قادة روسيا والصين والهند والبرازيل وجنوب إفريقيا أجروا اللقاء الأول السبت حول طاولة عشاء.

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