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المدير الفني للأهلي يتوقع نقل القمة خارج مصر

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المدير الفني للأهلي يتوقع نقل القمة خارج مصر المدير الفني للأهلي يتوقع نقل القمة خارج مصر

يتوقع محمد يوسف المدير الفني للأهلي أن تنقل مباراة القمة الإفريقية أمام الزمالك إلى خارج بسبب الظروف الأمنية في البلاد.

وقال يوسف لـFilGoal.com مساء الجمعة "أتوقع أن تنقل المباراة بسبب الظروف الأمنية وضيق الوقت".

وفسر "المباراة بعد عشرة أيام، والأوضاع الأمنية لم تستقر والأمن لم يمنح الموافقة بعد، كما أن مهلة الاتحاد الإفريقي لتحديد مكان المباراة اقتربت من النفاذ".

وتابع "من المؤسف أن تقام المباراة خارج مصر، ولكن ما يعزينا فقط أن الظروف على الفريقين".

ويستعد الأهلي لمواجهة الزمالك في افتتاح دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا يوم 21 يوليو الجاري.

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