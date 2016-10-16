7 خطوات للحفاظ على أسلوب غذاء صحي خلال السفر

غالباً، ما تسبب رحلات السفر تغيراً كبيراً في نمط حياتنا اليومي، سواء كان ذلك من خلال تغيّر مواعيد ممارسة الرياضة، أو مواعيد وجبات الطعام المعتادة، أو حتى أوقات النوم.

ورغم أن التغير هذا قد يكون حلاً مناسباً لكسر الروتين الممل أحياناً، إلا أنه قد يكون أيضاً مضراً بالصحة، إذا ما اتبع نظام صحي مناسب، يوفر عناصر الراحة والغذاء ذاتها التي “بُرمجت” عليها أجسادنا، بحسب ما ذكرته “سي إن إن عربية”.

وتشرح أخصائية التغذية سيان بورتر، من جمعية التغذية البريطانية، أن أهم شيء للمحافظة على الصحة بالنسبة للمسافرين، هو التنظيم والتجهيز مسبقاً.

وتنصح بورتر المسافرين بتجهيز وإعداد وجباتهم الخفيفة مسبقاً، لتجنب الخيارات “المغرية” وغير الصحية خلال رحلات السفر، سواء في البر أو في الجو، موضحة: “في حقيبة سفركم أو في سياراتكم، احزموا وجبات خفيفة مثل اللوز، والمكسرات غير المملحة، والمفيدة. كما احرصوا على التزود بقطعة فاكهة، ومن الأفضل أن تكون فاكهة حمضية، إذ أن هذا النوع يعتبر مناسباً أكثر أثناء رحلات السفر.”

كما تنبه بورتر من الإفراط في تناول الطعام، إذ أن توفر الوجبات المجانية على متن الطائرات، يجعلنا أكثر عرضة لتناولها، دون التفكير فيما إذا كنا بحاجة لها أم لا. ولذا، تنصح بورتر بتناول الكثير من الماء، لتجنب إنذار الجوع الخاطئ، فضلاً عن أن الماء يساعد على ترطيب الجسم أثناء السفر.