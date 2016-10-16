13 مليون جنيه حصيلة بيع 5 قطع أراضى مستردة بمزاد حق الشعب

أعلنت جلسات المزاد العلنى لبيع أراضى حق الشعب، المقامة حاليا بمقر الهيئة العامة للإصلاح الزراعى، المستردة من قبل لجنة استرداد أراضى الدولة برئاسة المهندس إبراهيم محلب، مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية، عن بيع 5 قطع أرض بـ13 مليونا و100 ألف جنيه بوادى النطرون بمحافظة البحيرة، حيث تم بيع القطعة 92 بمساحة 80 فدانا سعر الفدان 49 ألفا و510 جنيهات، بيع الجزء الأول من القطعة رقم 89 بمساحة 43 فدانا سعر الفدان 49 ألفا و510 جنيهات.

كما تم بيع القطعة رقم 77 بمساحة 27 فدانا سعر الفدان 50 ألفا و510 جنيهات، بيع القطعة رقم 90 مساحة 69 فدانا سعر الفدان 49 ألفا و510 جنيهات، وتم بيع الجزء الثانى من القطعة رقم 89 بمساحة 40 فدانا سعر الفدان 49 ألفا و550 جنيها، وذلك ضمن المساحات المطروحة للبيع بعدد قطع 79 قطعة بمساحة 14 ألفا و500 فدان بمنطقة وادى النطرون بمحافظة البحيرة، بنفس شروط المزادات السابقة، وتؤكد اللجنة أن جميع المزادات تلتزم بالقانون فى إجراءاتها وتتم بكل شفافية.

ويتم بيع المساحات البالغة 14 ألفا و500 فدان، ضمن المساحة التى تم طرحها فى المزاد العلنى لبيع أراضى حق الشعب فى 10 أكتوبر الجارى، وهى 18 ألف فدان بعدد قطع 103، وتم بيع منها 3519 فدانا بعدد قطع 24 بوادى النطرون.

وينظم مزاد بيع أراضى حق الشعب هيئة الخدمات الحكومية لصالح الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية بوزارة الزراعة، وحساب حق الشعب، حيث يدفع المتقدمون للمزاد 2000 جنيه تأمينا لكل فدان قبل دخول المزاد، على أن يلتزموا بسداد 5% من قيمة الأرض بمجرد أن يرسو المزاد، فيما تؤكد لجنة استرداد أراضى الدولة أن المزاد مفتوح للجميع، طالما توافرت لهم الشروط القانونية المطلوبة لتملك الأراضى، والتزموا بسداد المستحقات المطلوبة.

جديد بالذكر أن كراسات الشروط المواصفات الكاملة للأرض، سواء طبيعتها ونوع المياه الموجودة بها ونسبة الملوحة والغرض الذى تصلح له الأرض، حرصا من اللجنة على الشفافية، وأن يكون المتقدم للمزاد على علم بكل هذه التفاصيل، واللجنة ملتزمة بتسليم كل من يرسو عليه مزاد الأرض، وبالشروط والمواصفات الموجودة بكراسة الشروط.