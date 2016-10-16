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البرلمان يرسل برقيتى دعم للقوات المسلحة وتأييد للرئيس السيسى

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البرلمان يرسل برقيتى دعم للقوات المسلحة وتأييد للرئيس السيسى البرلمان يرسل برقيتى دعم للقوات المسلحة وتأييد للرئيس السيسى

>نور على

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم الأحد، على إرسال برقية باسم البرلمان  دعما للقوات المسلحة. جاءت موافقة مجلس البرلمان بناء على اقتراح من النائب مصطفى بكرى الذى طالب فى كلمته بأن يرسل البرلمان برقية تأييد باسم البرلمان للرئيس عبد الفتاح السيسى القائد الأعلى للقوات المسلحة، وبرقية اخرى للفريق صدقى صبحى القائد العام للقوات المسلحة.

وكان أعضاء مجلس النواب وقفوا اليوم الأحد، خلال الجلسة العامة دقيقة حداد على أرواح شهداء القوات المسلحة الذين استشهدوا فى الحادث الإرهابى بشمال سيناء الجمعة الماضى.

 


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