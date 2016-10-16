رئيس الوزراء يعقد اجتماعا مع 3 وزراء لمتابعة عدد من ملفات الزراعة

عقد المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، اجتماعا اليوم، الأحد، مع الدكتور أحمد عماد وزير الصحة، والدكتور عصام فايد وزير الزراعة، واللواء محمد على مصيلحى وزير التموين، لمتابعة عدد من الملفات المتعلقة بقطاع الزراعة.

وكان الدكتور عصام فايد، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، قد عرض خلال اجتماع الحكومة أمس، السبت، تقريراً تفصيلياً عن الخطوات الجارى تنفيذها للتشجيع على زيادة المساحات المنزرعة من محصول الذرة الصفراء إلى حوالى 2 مليون فدان بحلول عام 2018، والضوابط المتعلقة بنظام التسويق والتوريد والشراء من المزارعين للموسم الجديد، بهدف النهوض بمحصول الذرة المحلى، وتحقيق الاكتفاء الذاتى من هذا المحصول الاستراتيجى المهم بنسبة 70% وتقليل الاستيراد وتخفيف الضغط على العملة الصعبة، إلى جانب زيادة الاعتماد على الذرة الصفراء المنتجة محلياً فى عمليات تصنيع الأعلاف.

وأشار التقرير إلى حرص الدولة على تشجيع المزارعين على التوسع فى زراعة محصول الذرة الصفراء اعتباراً من الموسم المقبل، من خلال إدخال زراعة الذرة الصفراء فى مناطق استصلاح واستزراع وتنمية المليون ونصف المليون فدان، والإعلان عن سعر شراء المحصول قبل موعد الزراعة بوقت كاف، والحد من استيراد الذرة الصفراء لضمان تسويق المنتج المحلى، إلى جانب انتهاج أسلوب الزراعة التعاقدية الملزمة للأطراف المتعاقدة على طول السلسلة التسويقية والتى تضم: "شركات إنتاج التقاوى، والمزارعين، ومراكز التجميع، وشركات إنتاج الدواجن".