صور..انطلاق فعاليات تدريب(حماة الصداقة 2016) بين المظلات المصرية والإنزال الروسي

انطلقت فعاليات التدريب المصرى الروسى المشترك (حماة الصداقة 2016) والذى تنفذه عناصر من وحدات المظلات المصرية وقوات الإنزال الجوى الروسية، بمشاركة أكثر من (700) مقاتل و(20) معدة متوسطة وثقيلة من البلدين يتم إسقاطها خلال (60) طلعة جوية مخططة باستخدام (30) طائرة مصرية وروسية من مختلف الطرازات، وذلك فى إطار خطة التدريبات المشتركة بين القوات المسلحة المصرية والعديد من الدول الشقيقة والصديقة.

وبحسب بيان للمتحدث العسكري كانت مراسم التدريب المشترك (حماة الصداقة 2016) قد بدأت بوصول وحدات الإنزال الجوى الروسية للمدينة العسكرية بالحمام بنطاق المنطقة الشمالية العسكرية، واصطفاف عناصر رمزية من القوات المشاركة من الجانبين، ورفع العلمين المصرى والروسى بمنطقة التدريب.

وتتضمن المراحل التمهيدية للتدريب (حماة الصداقة 2016) تنظيم العديد من المحاضرات النظرية والعملية تتضمن الموضوعات والأهداف التدريبية التى سيجرى تنفيذها خلال مراحل التدريب، والتعرف على الخواص الفنية والتكتيكية للأسلحة والمعدات وآليات القيادة والسيطرة، وإكتساب المهارات الميدانية والتكتيكات الخاصة التى يستخدمها الجانبين فى تنفيذ مختلف المهام ، لصقل مهارات العناصر المشاركة وتبادل الخبرات بين الجانبين.

يأتى التدريب فى ضوء حرص القيادتين السياسية والعسكرية لكلا البلدين على تنمية وتعزيز علاقات التعاون الإستراتيجى بين القوات المسلحة لكلا البلدين فى العديد من المجالات، والتخطيط والتنفيذ لتدريبات ومناورات مشتركة لتنمية قدرة القوات المشاركة من البلدين على استغلال كافة الإمكانات والوسائل المتيسرة لسرعة تنفيذ المهام المخططة، وغير المخططة فى الوقت والمكان المحددين بدقة وكفاءة عالية.