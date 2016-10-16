أخبار عاجلة

البدري يرفع شعار «لا للاستهتار» وجلسة خاصة مع جمال وكوليبالي -
الاتحاد السكندري: نثق في حكام مصر -
تعرف على أهم بنود قانون الطوارئ (فيديوجراف) -
لحظة وصول قوات الشرطة لكنيسة طنطا بمرافقة مدير الأمن الجديد -
العرابي: هناك تقصير أمني.. كان علينا الحذر بعد زيارة السيسي لأمريكا -
فيديو| بكري: صدور قانون الهيئات الصحفية والإعلامية خلال ساعات -
صور| سفيرة بلجيكا تشيد بمنطقة «الكاب الأثرية» في أسوان -
الحكومة: فرض الطوارئ «إجراء دستوري» لمواجهة الإرهاب -
بالفيديو.. أماني الخياط للأقباط: «اتفقتوا مع القرضاوي؟» -
بالصور.. مقتل 7 من عناصر «داعش» في أسيوط وضبط ترسانة أسلحة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. أونا

٥٠ شاب وفتاة يغادرون إلى تونس لعقد مسابقات ثقافية وفنية وأدبية

Google+ Print
٥٠ شاب وفتاة يغادرون إلى تونس لعقد مسابقات ثقافية وفنية وأدبية ٥٠ شاب وفتاة يغادرون إلى تونس لعقد مسابقات ثقافية وفنية وأدبية

مطار القاهرة الدولي – أرشيفية

غادر مطار القاهرة الدولي، اليوم الأحد، وفدًا مصريًا يضم (٥٠) شابًا وفتاة من المتميزين والفائزين بالجوائز الفنية، الأدبية، والثقافية التابعة لوزارة الشباب والرياضة، في زيارةٍ لتونس تستغرق ١٠ أيام في إطار التعاون المشترك بين البلدين في مجالات مسابقات الشباب، حسبما أفاد مراسلنا.

وصرحت مصادر بشركة ميناء القاهرة الجوي – حسبما أفاد مراسلنا – بأن المحاسب مجدي إسحاق، رئيس الشركة، كلّف فريق من العلاقات العامة بالمطار برئاسة حمدي عبدالعزيز الشيخ، مدير العلاقات، بإنهاء إجراءات سفر وفد الشباب المصري على متن الطائرة المصرية المتجهة إلى تونس رحلة رقم (٨٤٣).

وأضافت المصادر، أن الوفد يضم ٥٠ شابًا وفتاة، في زيارة تبدأ من اليوم الموافق الـ 16 من أكتوبر وحتى الـ 26، في إطار البروتوكول الخاص بالتعاون في مجال الشباب والرياضة بين وتونس، وضم فريق العلاقات كل من:” أشرف كمال، ياسمين محمود، عدلي مصطفى، وأمين جمال”، حيث قاموا بإنهاء إجراءات الوفد المصري من مبنى الركاب وقم “٣” بالمطار.

ومن المقرر أن تقام – خلال الزيارة – مسابقات بين الشباب المصري والتونسي في مختلف المجالات الثقافية والفنية والأدبية.

 

 

 

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
الاتحاد السكندري: نثق في حكام مصر

الاتحاد السكندري: نثق في حكام مصر

ولي عهد أبو ظبي معزيًا السيسي: الشعب المصري قادر على هزم الإرهاب

ولي عهد أبو ظبي معزيًا السيسي: الشعب المصري قادر على هزم الإرهاب

خالد الجندي: «مصر دولة قبطية بمسلميها ومسيحييها»

خالد الجندي: «مصر دولة قبطية بمسلميها ومسيحييها»

صور| محافظ دمياط يلتقي مفوض شركة أفيك الصينية بمصر

صور| محافظ دمياط يلتقي مفوض شركة أفيك الصينية بمصر