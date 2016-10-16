٥٠ شاب وفتاة يغادرون إلى تونس لعقد مسابقات ثقافية وفنية وأدبية

غادر مطار القاهرة الدولي، اليوم الأحد، وفدًا مصريًا يضم (٥٠) شابًا وفتاة من المتميزين والفائزين بالجوائز الفنية، الأدبية، والثقافية التابعة لوزارة الشباب والرياضة، في زيارةٍ لتونس تستغرق ١٠ أيام في إطار التعاون المشترك بين البلدين في مجالات مسابقات الشباب، حسبما أفاد مراسلنا.

وصرحت مصادر بشركة ميناء القاهرة الجوي – حسبما أفاد مراسلنا – بأن المحاسب مجدي إسحاق، رئيس الشركة، كلّف فريق من العلاقات العامة بالمطار برئاسة حمدي عبدالعزيز الشيخ، مدير العلاقات، بإنهاء إجراءات سفر وفد الشباب المصري على متن الطائرة المصرية المتجهة إلى تونس رحلة رقم (٨٤٣).

وأضافت المصادر، أن الوفد يضم ٥٠ شابًا وفتاة، في زيارة تبدأ من اليوم الموافق الـ 16 من أكتوبر وحتى الـ 26، في إطار البروتوكول الخاص بالتعاون في مجال الشباب والرياضة بين مصر وتونس، وضم فريق العلاقات كل من:” أشرف كمال، ياسمين محمود، عدلي مصطفى، وأمين جمال”، حيث قاموا بإنهاء إجراءات الوفد المصري من مبنى الركاب وقم “٣” بالمطار.

ومن المقرر أن تقام – خلال الزيارة – مسابقات بين الشباب المصري والتونسي في مختلف المجالات الثقافية والفنية والأدبية.