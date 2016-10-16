1.1 مليار دولار حصيلة طرح رخص الجيل الرابع للمحمول

أعلن المهندس ياسر القاضي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، اليوم الاحد، إن قطاع الاتصالات ضخ من خلال طرح رخص الجيل الرابع للمحمول والثابت الأرضي الافتراضي ما قيمته 1.1 مليار دولار إضافة إلى 10 مليارات جنيه في الخزانة العامة للدولة.

وأوضح القاضي – في مؤتمر صحفي اليوم – أن هذه القيمة ممثلة فيما دفعته شركات المحمول الثلاث بمصر “أورانج وفودافون واتصالات” للحصول على رخص الجيل الرابع للمحمول.

وأكد القاضي أن كافة التحويلات الخاصة بالعملة الصعبة قادمة من الخارج أي أنها استثمار أجنبي مباشر لا يعتمد على البنوك المصرية.

كما أكد الوزير – في كلمته – أن مصر جاذبة للاستثمار لاسيما قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات واضاف انه لولا أن مصر تملك مناخا جاذبا للاستثمار وربحا ما كانت تلك الشركات ستستثمر أموالها.