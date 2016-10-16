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طيران أستراليا ونيوزيلندا تحظر «جالاكسي نوت 7» في رحلاتها

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طيران أستراليا ونيوزيلندا تحظر «جالاكسي نوت 7» في رحلاتها طيران أستراليا ونيوزيلندا تحظر «جالاكسي نوت 7» في رحلاتها

جالاكسي نوت 7 (أرشيفية)

حظرت شركات الطيران الأسترالية والنيوزيلندية في رحلاتها اعتباراً من اليوم الأحد حمل أجهزة هاتف “جالاكسي نوت 7″ الذي أنتجته شركة “سامسونج”، تجنباً لإمكان تسببها بحرائق، لتحذو بذلك حذو سلطات الملاحة الجوية الأمريكية.

وقالت شركة الطيران الأسترالية “كانتاس” والشركة التابعة لها “جتستار” في بيان أن هذا المنع “سببه المخاوف من إمكانية اشتعال بطاريات هذه الأجهزة، بعد وقوع مماثلة في مختلف انحاء العالم”، وفقًا لما أوردته وكالة الانباء الفرنسية.

وأوضحت الشركة أن الحظر يشمل حمل الركاب للأجهزة وأيضاً وضعها في الحقائب.

وصدر عن شركات “فيرجن أستراليا” و”تايجر آير أستراليا” و”آير نيوزيلندا” إعلانات مماثلة.

والسبت أعلنت شركة الطيران الكندية “آير كندا” حظر هذه الأجهزة في طائراتها أيضاً.

وكانت سلطات الملاحة الجوية الأمريكية حظرت الجمعة حمل أجهزة “جالاكسي نوت 7″ في الرحلات المنطلقة من الولايات المتحدة أو المتجهة اليها.

والثلاثاء، أعلنت مجموعة سامسونغ الوقف التام إنتاج أجهزة الهاتف الذكي “جالاكسي نوت 7″ لأسباب تتعلق بالسلامة بسبب خطر انفجار بطارياتها، في قضية يتوقع أن تكون لها ارتدادت كبيرة على الشركة التي تحاول الاحتفاظ بموقع الرائد عالمياً في مجال صنع الهواتف الذكية.

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