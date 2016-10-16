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الجيش العراقي يسقط منشورات فوق الموصل استعدادا لعملية عسكرية

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الجيش العراقي يسقط منشورات فوق الموصل استعدادا لعملية عسكرية الجيش العراقي يسقط منشورات فوق الموصل استعدادا لعملية عسكرية

الجيش العراقي

أسقط الجيش العراقي عشرات الآلاف من المنشورات فوق مدينة الموصل قبل فجر يوم الأحد لتنبيه السكان بأن الاستعدادات لعملية انتزاع السيطرة على المدينة من تنظيم داعش دخلت مراحلها الأخيرة.

وبحسب رويترز حملت المنشورات عدة رسائل من بينها طمأنة السكان على أن وحدات الجيش والضربات الجوية “سوف لن تستهدف المدنيين” فيما نصحهم منشور آخر بتجنب مواقع متشددي التنظيم.

وذكرت العراقية ومسؤولون بالجيش أن الهجوم على الموصل آخر مدينة عراقية تحت سيطرة داعش قد يبدأ هذا الشهر.

ومقاتلو التنظيم المتشدد متحصنون ويتوقع أن يحاربوا بضراوة ودأبوا من قبل على وضع المدنيين في مواجهة الخطر خلال معارك سابقة للحفاظ على أراض.

وفي إشارة لمخاوف السلطات من نزوح جماعي يعقد العملية نصحت المنشورات السكان “بالبقاء في منازلكم وعدم تصديق إشاعات داعش”.

وكان عدد سكان الموصل قبل الحرب يبلغ نحو مليوني شخص وهي أكبر بحوالي أربع أو خمس مرات من أي مدينة أخرى انتزعت من قبضة التنظيم المتشدد التي اجتاحت شمال العراق في 2014 وتسيطر على أراض في سوريا أيضا.

وقالت الأمم المتحدة الأسبوع الماضي إنها تستعد لجهود إنسانية هي الأكبر والأكثر تعقيدا في العالم بسبب معركة انتزاع السيطرة على الموصل مما قد يتسبب في تشريد ما يصل إلى مليون شخص واستخدام المدنيين كدروع بشرية أو حتى قصفهم بالغاز.

وجاء في منشورات الجيش العراقي “يجب المحافظة على الهدوء وإقناع الأطفال أن الأمر مجرد لعبة أو صوت الرعد قبل سقوط الأمطار.

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