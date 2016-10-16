بالصور.. إحالة مديرى 3 مدارس للتحقيق بالقليوبية بسبب الاهمال

أحالت مديرية التربية والتعليم فى القليوبية ثلاثة مديرى مدارس إلى التحقيق بمعرفة الشؤون القانونية بالمديرية، بعدما دفعت بأكبر فريق للمتابعة بالمديرية لرصد السلبيات والمشكلات التى تواجه العملية التعليمية بادارة شرق شبرا الخيمة، وذلك بتوجيهات من طه عجلان وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية وبقيادة عادل عطية مدير التعليم العام بالقليوبية.

كان قد تم الدفع بعدد من المتابعين بإدارة المتابعة والتوجيهات المختلفة والمراحل التعليمية المختلفة تزامنا مع لجنة مماثلة بادارة التعليم الفنى برئاسة الصادق السيد.

وتم متابعة ٧ مدارس بالادارة وهى قاسم امين والسادات الرسمية للغات وبهتيم الرسمية للغات وجمال عبد الناصر وصفية زغلول والنيل الاعدادية بنات وتم رصد عدد من السلبيات وإحالة مديرى مدارس جمال عبد الناصر وصفية زغلول والنيل الاعدادية بنات للتحقيق بمعرفة الشئون القانونية بالمديرية.

كما تم رصد العجز فى أعضاء هيئة التدريس بمدرستى صفية زغلول والسادات الرسمية للغات ومخاطبة التنسيق العام بالمديرية لسرعة اصدار نشرات نقل المدرسين لسد العجز.

وتم متابعة تفعيل الانشطة وأنصبة المعلمين والمكتبات ومعامل الحاسب الآلى والموهوبين بداخل المدارس، وإزالة العديد من السلبيات فى حينها وتم مقابلة بعض اولياء الامور والتعرف على مشكلاتهم، وضم فريق المتابعة كلا من خالد ذكى موجه عام الرياضيات، وإبراهيم العوضى مدير إدارة المتابعة بالمديرية ومحمد عبد السلام ومجدى درويش وعبد المنعم شعبان وزينب طه وهشام شحاتة ومحمد كامل ومجدى يوسف ومحمد شمخ، وشهدت الجولة الاشادة برياض الاطفال بمدرسة السادات الرسمية للغات ومدرسة قاسم امين لاستقرار العملية التعليمية.

من جانبه أكد طه عجلان وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية أنه لا تهاون مع أى معلم أو مدير مقصر وأنه تم التنبيه بضرورة الاهتمام بمنظومة النظافة والبيئة وكل عناصر استقرار العملية التعليمية بالمدارس، مؤكدا أن الطلاب أمانة ولا يمكن أن نفرط فى تلك الامانة باى شكل من الاشكال.