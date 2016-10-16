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رئيس مركز الداخلة يبحث آليات ضبط الأسعار مع التجار

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رئيس مركز الداخلة يبحث آليات ضبط الأسعار مع التجار رئيس مركز الداخلة يبحث آليات ضبط الأسعار مع التجار

>الوادى الجديد – ماهر أبو نور

عقد سيد محمود رئيس مركز ومدينة الداخلة بالوادى الجديد إجتماعاً مع مسئولى الغرفة التجارية والتموين وعدد من التجار لبحث آليات ضبط الأسعار ومحاربة الغلاء، وذلك استجابة لمبادرة الشعب يأمر.

وناقش رئيس المركز محاور ضبط الأسعار بالاسواق وتكثيف الرقابة التموينية على المحلات ومنافذ البيع بهدف منع ظاهرة احتكار السلع وبيع السلع المدعمة بأسعار السوق الحر لضمان وصول الدعم الى المواطنين كاملا .

ووجه رئيس المركز بضرورة تحقيق التعاون بين الغرفة التجارية والتجار والاجهزة التنفيذية من أجل خدمة المواطن البسيط ومراعاة الظروف المعيشية الصعبة والزام التجار المخالفين بالعدول عن الممارسات التجارية السلبية التى تؤدى لارتفاع الاسعار وضرورة الالتزام بالتسعيرة المقررة للسلع الاستهلاكية والعمل على توفير كافة السلع للمواطنين وبيعها باسعار مخفضة  .

 


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