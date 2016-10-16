أخبار عاجلة

البدري يرفع شعار «لا للاستهتار» وجلسة خاصة مع جمال وكوليبالي -
الاتحاد السكندري: نثق في حكام مصر -
تعرف على أهم بنود قانون الطوارئ (فيديوجراف) -
لحظة وصول قوات الشرطة لكنيسة طنطا بمرافقة مدير الأمن الجديد -
العرابي: هناك تقصير أمني.. كان علينا الحذر بعد زيارة السيسي لأمريكا -
فيديو| بكري: صدور قانون الهيئات الصحفية والإعلامية خلال ساعات -
صور| سفيرة بلجيكا تشيد بمنطقة «الكاب الأثرية» في أسوان -
الحكومة: فرض الطوارئ «إجراء دستوري» لمواجهة الإرهاب -
بالفيديو.. أماني الخياط للأقباط: «اتفقتوا مع القرضاوي؟» -
بالصور.. مقتل 7 من عناصر «داعش» في أسيوط وضبط ترسانة أسلحة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

الكويت تحل مجلس الأمة والحكومة تقدم استقالتها

Google+ Print
الكويت تحل مجلس الأمة والحكومة تقدم استقالتها الكويت تحل مجلس الأمة والحكومة تقدم استقالتها

مجلس الأمة الكويتي

أصدر أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح مرسومًا بحل مجلس الأمة الكويتي،على أن تجرى انتخابات تشريعية مبكرة في السادس والعشرين من نوفمبر المقبل، كما قدمت الكويتية استقالتها رسميًا إلى أمير البلاد.

ويأتي ذلك بعد أن تقدم كل من النائب أحمد مطيع وعبد الله الطريجي وعلي الخميس، طلب استجواب خاص ببعض القضايا، منها قضايا زيادة البنزين مؤخرا، التفريط في حماية مصادر النفط وافتقاد المصداقية في التعاون مع أعضاء مجلس الأمة.

وتقدم النائب عبد الله المعيوف بطلب استجواب لوزير العدل وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية يعقوب الصانع، بسبب ما سماه النائب “إهدار المال العام، وسوء استعمال السلطة”.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
الحكومة: فرض الطوارئ «إجراء دستوري» لمواجهة الإرهاب

الحكومة: فرض الطوارئ «إجراء دستوري» لمواجهة الإرهاب

مساع أمريكية للتوصل لحل سلمي بين الحكومة والمعارضة في السودان

مساع أمريكية للتوصل لحل سلمي بين الحكومة والمعارضة في السودان

عبدالعال: مناقشة قرار إعلان الطوارئ بعد كلمة رئيس الحكومة

عبدالعال: مناقشة قرار إعلان الطوارئ بعد كلمة رئيس الحكومة

تعرف علي ابرز السلع التي قفزت أسعارها في شهر مارس

تعرف علي ابرز السلع التي قفزت أسعارها في شهر مارس