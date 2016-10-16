الكويت تحل مجلس الأمة والحكومة تقدم استقالتها

أصدر أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح مرسومًا بحل مجلس الأمة الكويتي،على أن تجرى انتخابات تشريعية مبكرة في السادس والعشرين من نوفمبر المقبل، كما قدمت الحكومة الكويتية استقالتها رسميًا إلى أمير البلاد.

ويأتي ذلك بعد أن تقدم كل من النائب أحمد مطيع وعبد الله الطريجي وعلي الخميس، طلب استجواب خاص ببعض القضايا، منها قضايا زيادة أسعار البنزين مؤخرا، التفريط في حماية مصادر النفط وافتقاد المصداقية في التعاون مع أعضاء مجلس الأمة.

وتقدم النائب عبد الله المعيوف بطلب استجواب لوزير العدل وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية يعقوب الصانع، بسبب ما سماه النائب “إهدار المال العام، وسوء استعمال السلطة”.