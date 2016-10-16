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«النقض» ترفض طعن «النيابة» على براءة 15 متهمًا بـ«أحداث شرطة مطاي»

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«النقض» ترفض طعن «النيابة» على براءة 15 متهمًا بـ«أحداث شرطة مطاي» «النقض» ترفض طعن «النيابة» على براءة 15 متهمًا بـ«أحداث شرطة مطاي»

تعبيرية

قضت محكمة النقض، برئاسة المستشار عاصم عبدالجبار، اليوم الأحد، برفض الطعن المُقدم من النيابة العامة – شكلًا – على حكم محكمة جنايات المنيا ببراءة 15 متهمًا في قضية أحداث مقتل نائب شرطة قسم مطاي بمحافظة المنيا، والتي وقعت بالتزامن مع فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة عام 2013.

وجاء قرار النقض برفض الطعن، لعدم تقديم النيابة العامة الطعن في الوقت المُحدد له، حسبما أفاد مراسلنا.

كانت النيابة العامة، وجهت إلى المتهمين “قتل العميد مصطفى رجب العطار، نائب مأمور مركز شرطة مطاي، محاولة قتل ضابط ورقيب شرطة، اقتحام وحرق مركز شرطة مطاي – عقب فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة في أغسطس الماضي – حرق 8 سيارات مملوكة للشرطة، 3 سيارات مملوكة لمواطنين”.

كما وجهت للمتهمين ” الاستيلاء على 76 قطعة سلاح متنوعة، بينها:” 22 طبنجة، 16 بندقية آلية ذات دبشك خشبي، 3 بنادق آلية روماني، بندقيتين آليتين مصريتين، 8 بنادق نصف آلية، 4 بنادق خرطوش داكار، بندقيتي خرطوش، 10 بنادق داكار، و9 بنادق فرنساوي”.

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