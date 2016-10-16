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عماد متعب يتمرن منفردًا قبل ودية الأهلي والمعادي

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عماد متعب يتمرن منفردًا قبل ودية الأهلي والمعادي عماد متعب يتمرن منفردًا قبل ودية الأهلي والمعادي

عماد متعب

أدى عماد متعب مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مرانا منفردا بالجري حول ملعب التتش بالجزيرة، قبل انطلاق ودية فريقه أمام المعادي.
> وينفذ نجم هجوم الأهلي برنامجه التأهيلي للتخلص من الإصابة في ركبته تلك التي حرمت الفريق من جهوده في مباراة الداخلية أمس.
> يذكر أن الأهلي يستعد لمواجهة أسوان المرتقبة 20 أكتوبر الجاري في الجولة الخامسة من منافسات الدوري.

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