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بالفيديو.. ممثلة تفاجأ بعرض زواج على خشبة المسرح

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بالفيديو.. ممثلة تفاجأ بعرض زواج على خشبة المسرح بالفيديو.. ممثلة تفاجأ بعرض زواج على خشبة المسرح

أرشيفية

حظيت ممثلة مسرحية بعرض زواج غير متوقع، وذلك خلال المشهد الأخير من مسرحية “الحسناء والوحش”، حيث فوجئت بحبيبها ينضم إلى المسرحية ليعرض عليها الزواج.

وطالما كانت كالي ماكلين تحلم بأن تلعب دور بيلي أميرتها المفضلة في فيلم الحسناء والوحش، وتحول حلمها إلى حقيقة، من خلال عرض مسرحي محلي أقيم في بلديتها، لكن حبيبها أراد أن يجعل الأمور أكثر إثارة بالنسبة لها، وبحسب ما نقله موقع “24″ الإماراتي عن موقع “إليت دايلي”.

وبمساعدة القائمين على المسرحية، حظي برندين ماكنيل بفرصة لعب دور الأمير في المشهد الختامي، وفاجأ حبيبته والجمهور بعرض زواج أسطوري من وحي القصص الخيالية.

وبعد أن شارك برندين بالرقص والغناء إلى جانب كالي، جثا على ركبته، وأخرج خاتم الزفاق ليطلب الزواج منها، وهي غير مصدقة لما يحدث. وسرعان ما علا صراخ وتصفيق الجمهور، بعد أن توج هذا المشهد الرومانسي ختام المسرحية.

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