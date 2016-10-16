وكالة الأنباء الكويتية: مرسوم أميرى بحل مجلس الأمة

أصدر أمير دولة الكويت الشيخ، صباح الأحمد الجابر الصباح، اليوم الأحد مرسوم أميري تضمن قرارًا بحل مجلس الأمة الكويتي.

وقالت وكالة الأنباء الكويتية، إن الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، استقبل اليوم، بحضور ولي العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء حيث رفع إليه مشروع مرسوم بحل مجلس الأمة وفقا للمادة 107 من الدستور، وتم اعتماده.

ونص المرسوم الذى حمل رقم 276 لسنة 2016 على حل مجلس الأمة، قائلاً "بعد الاطلاع على المادة 107 من الدستور ونظرا للظروف الاقليمية الدقيقة وما استجد منها من تطورات وما تقتضيه التحديات الأمنية وانعكاساتها المختلفة من ضرورة مواجهتها بقدر ما تحمله من مخاطر ومحاذير الأمر الذي يفرض العودة إلى الشعب مصدر السلطات لاختيار ممثليه للتعبير عن توجهاته وتطلعاته والمساهمة في مواجهة تلك التحديات.. وبناء على عرض رئيس مجلس الوزراء وبعد موافقة مجلس الوزراء رسمنا بالاتي مادة أولى: يحل مجلس الامة مادة ثانية: على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.