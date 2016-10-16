تأجيل دعوى إلزام النادى الأهلى بانتخاب مجلس إدارة جديد لـ ٣٠ أكتوبر

قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار سامى عبد الحميد، نائب رئيس المجلس، اليوم الأحد، تأجيل دعوى قضائية حركها طارق إبراهيم المحامى، بصفته وكيلا عن الدكتور ابراهيم داود الصحفي بالجمهورية، لإلزام مجلس إدارة النادى الأهلى بإصدار قرار بدعوة الجمعية العمومية لانتخاب مجلس جديد للنادى، وفقاً لاحكام القانون ٧٧ لسنة ١٩٧٥ وتعديلاته ولائحته التنفيذية، لجلسة ٣٠ أكتوبر الجارى للاطلاع والرد .

واختصمت الدعوى التى حملت رقم ٧٢٣٠٨ لسنة ٧٠ قضائية، كلا من وزير الشباب والرياضة، ورئيس مجلس ادارة النادى الاهلى المعين واخرين بصفتهم.

وقالت الدعوى ان مجلس إدارة النادى الاهلى تم حله بموجب حكم المحكمة الإدارية العليا في مارس الماضى، وتم تعيين مجلس الإدارة كما هو من قبل وزير الشباب والرياضة على ان يتم الدعوة لجمعية عمومية لانتخاب مجلس إدارة جديد وهو ما لم يحدث بالمخالفة للقانون واللائحة .