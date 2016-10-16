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تأجيل دعوى بطلان قرار حل جمعية الاخوان الارهابية لـ ١ يناير

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تأجيل دعوى بطلان قرار حل جمعية الاخوان الارهابية لـ ١ يناير تأجيل دعوى بطلان قرار حل جمعية الاخوان الارهابية لـ ١ يناير

>كتب حازم عادل

قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الادارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار سامى عبد الحميد، نائب رئيس مجلس الدولة، وبسكرتارية معروف مختار وابراهيم سيد، اليوم الاحد، تأجيل الدعوى المقامة من عثمان عنانى الممثل القانونى لجمعية الاخوان المسلمين، والتى تطالب بوقف تنفيذ القرار الصادر سواء من رئيس مجلس الوزراء او وزيرة التضامن بحل أو شطب جمعية الاخوان المقيدة برقم ٦٤٤ لسنة ٢٠١٣ بسجلات وزارة التضامن، لجلسة ١ يناير المقبل.

واختصمت الدعوى التى حملت رقم ٣٢٦٤ لسنة ٦٨ ق، كلا من رئيس مجلس الوزراء ووزيرة التضامن بصفتهم.

يذكر أن الدائرة الثالثة بمحكمة القضاء الادارى، أحالت الدعوى للدائرة الاولى برئاسة المستشار يحيي دكرورى، نائب رئيس مجلس الدولة، ثم تم إحالتها إلى الدائرة الثانية لعدم اختصاصها بنظر مثل تلك الدعوى.

 

 


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