برئاسة محمد بن راشد ..مجلس الوزراء يعتمد خطة تسريع مستهدفات الأجندة الوطنية

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" أن رسالته لشعب الإمارات حول الأجندة الوطنية هدفها ترسيخ الشفافية بين الحكومة وبين الناس ..وقال سموه ان الأجندة تلخص عمل الحكومة وتختصر الأهداف التي وضعناها لسعادة شعبنا والتركيز عليها خلال الفترة المقبلة هي أولوية وغاية العمل الحكومي.

وأضاف سموه "حققت الحكومة على مدار السنوات الماضية إنجازات ضخمة وقفزات كبيرة ومراكز عالمية ولكن لا يتحرك جميع أعضائها بنفس السرعة " ..مشددا سموه "ننظر دائما للأمام ولا نتكئ على المنجزات السابقة وإنجازاتنا الحقيقية هي كوادرنا الحكومية المتعلمة والمتخصصة والمخلصة".

جاء ذلك خلال ترؤس سموه صباح اليوم اجتماع مجلس الوزراء الاستثنائي الذي عقد في مدرسة فاطمة بنت مبارك بمنطقة الحمرانية في إمارة رأس الخيمة وبحضور نخبة من أوائل الطلبة في الدولة لتكون بذلك أول جلسة لمجلس الوزراء يتم عقدها بحضور العامة منذ تشكيله.

واعتمد المجلس خلال الاجتماع خطة تسريع مستهدفات الأجندة الوطنية والتي تهدف إلى تركيز الجهود وحشد الطاقات وتكثيف العمل خلال الفترة المقبلة للوصول لنسبة 100% من مستهدفات الأجندة الوطنية بحلول العام 2021 ..وقال سموه "متفائل بتحقيق أهدافنا قبل 2021 .. ومجلس الوزراء سيتابع فريق العمل التنفيذي المكون من 550 مسؤولا حكوميا".

وسيتم تشكيل 36 فريقا متخصصا على مستوى الحكومة باسم "الفرق التنفيذية للأجندة الوطنية" لتسريع العمل على الأهداف الوطنية بحلول 2021 حيث تضم الفرق مسؤولين من مختلف الجهات والقطاعات والمستويات وسيتم ابتداء من الاسبوع المقبل تنظيم ورش عمل متخصصة لهؤلاء المسؤولين لتعزيز وعيهم بالمستهدفات وآليات تحقيقها حيث تشمل الأجندة الوطنية 52 هدفا محددا في قطاعات التعليم والصحة والإسكان والمجتمع والبنية التحتية والاقتصاد والبيئة والأمن والعدل والسلامة.

كما وجه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بنشر تقارير أداء الحكومة المتعلقة بالمؤشرات الوطنية في وسائل الإعلام بصورة دورية وذلك حرصاً منه على ترسيخ مبدأ الشفافية والمحاسبة ..مؤكدا سموه أنه يمنح صلاحية كاملة لفريق العمل الخاص بخطة تسريع مستهدفات الأجندة الوطنية للاستعانة بأي موظف في أي جهة اتحادية لضمه لفريق العمل وبما يضمن الوصول للأهداف المنشودة.

وتوجه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بكلمة للطلبة المتميزين من حضور الاجتماع وقال "حضوركم اليوم لاجتماعنا هو تأكيد على إلتزام جميع أعضاء المجلس بمستقبلكم حيث حرصت على دعوتكم لتشاهدوا كيف يعمل مجلس الوزراء كفريق واحد لبناء مستقبل أبناء وبنات الإمارات فجميع أعضاء مجلس الوزراء الذين تشاهدونهم موجودون لخدمتكم وخدمة إخوانكم وبناء بيئة تستطيعون من خلالها تحقيق أحلامكم وطموحاتكم".

وأضاف سموه "كل شخص في الإمارات له عمل وعليه واجب يؤديه وأنتم وظيفتكم وعملكم أن تتفوقوا في دراستكم وتعليمكم ونحن نعمل من أجلكم ونريدكم أنتم أيضا أن تعملوا من أجل أنفسكم .. ركزوا في دراستكم وحافظوا على منجزات الإمارات".

وفي سياق أجندة مجلس الوزراء وافق المجلس خلال جلسته على إنشاء مكتب اتصال لهيئة الأمم المتحدة للمرأة في منطقة الخليج العربي وصادق على الاتفاقية الخاصة به وسيكون مقره في أبوظبي حيث يأتي ذلك ضمن إطار التعاون المستمر مع الأمم المتحدة بهدف تعزيز المساواة بين المرأة والرجل وتمكين المرأة وتقديم المساعدة التقنية لدعم جهود الحكومات الوطنية في مجلس التعاون الخليجي في هذه المجالات.

وفي الشؤون التنظيمية اعتمد المجلس الحساب الختامي الموحد لمجموعة بريد الإمارات عن السنة المالية 2015.

وفي الشؤون الحكومية وافق المجلس على طلب المجلس الوطني الاتحادي مناقشة عدد من المواضيع والسياسات الحكومية منها موضوع سياسة الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية وسياسة وزارة تطوير البنية التحتية وموضوع حماية وتعزيز الإنتاج الغذائي والبحري إلى جانب موضوع التنافسية والإحصاء.

كما استعرض المجلس خلال جلسته في التقارير الحكومية تقرير البيانات المالية لإحصاءات مالية الحكومة الموحد للدولة للسنة المالية 2015 وتقريرا عن الحسابات المالية الختامية للهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات عن السنة المالية 2014.

وفي العلاقات الدولية صادق ووافق المجلس على عدد من الاتفاقيات الدولية شملت التصديق على الاتفاقية الإطارية بين حكومة الدولة وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية للتعاون في مجال الملاحة الجوية واستكشاف واستخدام المجال الجوي والفضاء الخارجي للأغراض السلمية إلى جانب أربع اتفاقيات في المجال الاقتصادي والفني وخمس اتفاقيات في مجال خدمات النقل الجوي ويأتي ذلك في إطار حرص الدولة على تعزيز مكانتها الدولية ودعم علاقات الصداقة مع دول العالم.