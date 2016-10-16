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تأجيل دعوى عمرو دياب ضد 7 مواقع إلكترونية بتهمة سرقة أغانيه لـ20 نوفمبر

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تأجيل دعوى عمرو دياب ضد 7 مواقع إلكترونية بتهمة سرقة أغانيه لـ20 نوفمبر تأجيل دعوى عمرو دياب ضد 7 مواقع إلكترونية بتهمة سرقة أغانيه لـ20 نوفمبر

الفنان – ارشيفية

أجلت الدائرة الأولى – جُنح بالمحكمة الاقتصادية، اليوم الأحد، الدعوى المقامة من الفنان عمرو دياب ضد 7 مواقع إلكترونية، بينهم موقع إسرائيلى يدعى “فرفش”، إلى جلسة 20 نوفمبر المقبل.

وجاء التأجيل، لحين إعلان باقي المتهمين، فيما صدر القرار برئاسة المستشار حسام ربيع، وسكرتارية أحمد شوقي، حسبما أفاد مراسلنا.

وتغيبت عن حضور الجلسة – للمرة الثانية على التوالي – المدعى عليها “حنان .أ”، صاحبة الموقع الإسرائيلي “فرفش”، على الرغم أن المحكمة أرسلت إعلانًا عبر سفارتها بعاصمة تل أبيب لحضور الجلسة من قبل.

كان عمرو دياب أقام دعوى منذ سنوات، اتهم فيها عدد من المواقع الإلكترونية التي تقوم بتنزيل النغمات والألبومات عبر الإنترنت، ببث وإذاعة أحد ألبوماته “الليلة دي”، دون الحصول على إذن أو تفويض منه.

وأوضحت عريضة الدعوى، أن أحد هذه المواقع يتم بثه من إسرائيل، واسمه “فرفش”، وفي السياق أرسلت المحكمة خطاب لإعلان صاحبة الموقع والمسئولة عن إدارته “حنان.أ” لحضور الجلسة.

 

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