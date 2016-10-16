واشنطن تعرب عن قلقها إزاء استخدام العنف في ليبيا للسيطرة على مقار حكومية

أعربت الولايات المتحدة الأمريكية عن قلقها إزاء التقارير التي تفيد استخدام القوة في العاصمة الليبية طرابلس للسيطرة على المقار التابعة لحكومة الوفاق الوطني المدعومة من الأمم المتحدة.

وطالبت وزارة الخارجية الأمريكية – في بيان لها نقلته شبكة “إيه.بي.سي” الأمريكية اليوم الأحد كافة الأطراف في ليبيا بالعمل سويا لتحقيق أمان وازدهار وحرية البلاد.

كانت جماعات مسلحة قد اقتحمت فندق”ريكسوس” مقر المجلس الأعلى للدولة التابع للمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبية وسط طرابلس مساء يوم /الجمعة/, كما اقتحموا مقر

> قناة تلفزيونية وأصدروا بيانا يصف ما قاموا به بـ”المبادرة التاريخية لانقاذ ليبيا”.

أ ش أ