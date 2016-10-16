النائب العام يأمر بضبط متهمين بالتورط في سحب السكر من الأسواق

أمر النائب العام المستشار نبيل صادق، اليوم الأحد، بضبط وإحضار عدد من عناصر الإخوان، فيما كلف قطاع الأمن الوطني بملاحقتهم على خلفية تورطهم بتأسيس خلية تابعة للتنظيم، والتي تم القبض على بعضٍ من عناصرها بمقهى “السُكرية” بمدينة نصر، أثناء تخطيطهم لجمع السكر وبعض السلع الإستراتيجية من الأسواق بهدف إثارة الرأي العام.

كما أمر صادق، بحبس 3 عناصر إخوانية ألقت الأجهزة الأمنية القبض عليهم بمحافظة القاهرة، بعدما كشفت تحقيقات النيابة العامة ضلوعهم في تشكيل مجموعة عمل حملت مسمى “السُكرية” تولت مهمة تنفيذ تكليفات قيادات التنظيم، بشراء كميات كبيرة من السكر والأرز بأسعار مرتفعة لزيادة أزمة نقصهم في الأسواق، حسبما أفاد مراسلنا.

وكشفت التحقيقات – التي باشرتها نيابة شرق القاهرة الكلية – عن أن قطاع الأمن الوطني رصد صدور تكليفات من قيادات جماعة الإخوان لعناصر المجموعة الاقتصادية التابعة للتنظيم، بتوفير دعم مالي وميزانية مفتوحة للقيام بمهمة سحب السكر والأرز وبعض السلع الإستراتيجية من الأسواق عن طريق شرائها بأسعار باهظة من تجار الجملة.

وتبين من التحقيقات، أن الأجهزة الأمنية ألقت القبض على 3 من عناصر المجموعة أثناء تواجدهم بمقهى “السُكرية” الشهير بضاحية مدينة نصر – شرق محافظة القاهرة، تنفيذًا لقرارات الضبط والإحضار الصادرة ضدهم من النيابة العامة.

وأسندت النيابة العامة إلى المتهمين ” ارتكاب جرائم تأسيس والانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون، تدعو لتعطيل الدستور ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، نشر أخبار كاذبة، التحريض على قلب نظام الحكم القائم في البلاد، تكدير الأمن العام، وتهديد السلم الاجتماعي”.