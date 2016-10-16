خطر تسريحة ذيل الحصان على الرأس

هناك مثل شعبي سائد يقول إن "الجمال هو الألم"، ولكن هل يجب أن تكون تسريحة الشعر اليومية والعادية هي أيضاً تضحية؟

لا شك في أنّ غالبية الفتيات يعتمدن تسريحة الشعر على شكل ذيل الحصان، فهي سهلة وسريعة. كما هي تسريحة مثالية للأيام التي لا يكون شعرك مصففاُ ومسرحاً بشكل جيد. ولكن الشيء الوحيد الذي يعتبر سلبياً في هذه التسريحة، هو الشعور الذي تخلفه في نهاية اليوم. في بعض الأحيان، يمكن ان تشعري بالانزعاج، الصداع النصفي ووجع في جميع أنحاء فروة الرأس. إلا أنك عادة ما تتجاهلين هذا الالم.

ما الذي يسبّب الصداع في تسريحة ذيل الحصان ؟



تشير الأبحاث إلى أنّ غالبية النساء اللواتي يعانين من الصداع، لدى اعتمادهن تسريحة ذيل الحصان، هن يعانين سابقاً من الصداع النصفي. ولا يدرك المريض أنّ لديه الصداع النصفي، لأنّه في كثير من الأحيان يكون بدون تشخيص، وهو يصيب حوالي 12 في المئة من السكان، وتقريبا حوالي 18 في المئة من النساء. هذا الاضطراب يؤدي إلى فرط في الحساسية، مما يجعل الأعصاب حول الوجه وفروة الرأس فائقة الحساسية.

عند اعتماد تسريحة الكعكة الضيقة أو تسريحة ذيل الحصان أو حتى استخدام الملحقات، هذا من شأنه أن يسحب الأعصاب في فروة الرأس، وسحب الأعصاب سيؤدي الى تنشيطها وبالتالي تصبح اكثر حساسية، وهذا يمكن أن يؤدي إلى الصداع.

تسمّى هذه الظاهرة بالآلام الجلدية،إذ أن الإحساس بالألم هو بسبب التحفيز. من هنا تسريحة شعرك يجب ألا تكون مؤلمة. حتى لو كنت لا تعانيين كثيرا من الصداع النصفي، يمكنك أن تكوني عرضة للألم الناجم عن تسريحة ذيل الحصان بسبب التوتر والضغوط، التي هي أيضاً بدورها تؤدي إلى ألم وصداع بالرأس.

انتبهي سيدتي ألا تتناولي الأدوية المهدئة لألم الرأس في كل مرة تعانين من الصداع بسبب تسريحة شعرك. فهذا سيؤدي، فيما بعد، إلى تطور الحالة، وبالتالي قد تصلين الى مرحلة تصبح فيها الأدوية المهدئة غير فعالة، ويصبح الصداع دائماً.

قد تختلف العلاجات من مريض لآخر، إذ يعتمد البعض لتخفيف الصداع إلى تناول المكملات الغذائية، مثل فيتامين بي / فيتامين B2، المغنيسيوم. ولكن بالطبع، عليك استشارة طبيبك قبل البدء في أي نظام جديد.

أسهل علاج يمكنك اعتماده هو مجرد الاسترخاء وتجنّب تصفيف شعرك على طريقة الكعكة الضيقة، ذيل الحصان، ووضع الملحقات الاصطناعية، أو أيّ شيء يمكن ان يضيّق على فروة الرأس.