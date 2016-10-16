تغيير الوجه المريض ببشرة صحية

تتعرّض البشرة إلى مشاكل يومية عديدة، تؤثر على صحتها ونضارتها. إضافة إلى أنّ المرض يؤذي البشرة، بسبب الخلل في الفيتامينات اللازمة. من هنا ننصحك بأن تتبعي روتيناً يوميّاً لضمان بشرة صحية وخالية من العيوب. يرتكز نظامك اليومي للعناية بالبشرة على المطهّر، التونر، المصل والمرطّب. ولكن، هل توقفت يوماً عند طريقة تطبيق هذه المنتجات، التي تعتبر أهم من المستحضر بحدّ ذاته؟

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الخطوة الأولى: المطهّر

تقتصر المرحلة الأولى من التطهير على إزالة الشوائب السطحية والمكياج بلطف. ننصحك باستخدام المطهّر إذ أنّه يحتوي على قاعدة من الغليسيرين، وهي مادة مهدّئة للبشرة ولا تسبب الحساسية. لكن انتبهي من الصابون العادي الذي قد يكون قاسياً على بشرتك، ويمكن أن يخل بالتوازن الحمضي، ويؤدي الى تلف الطبقة الدهنية الطبيعية.

كيفية التطبيق

أثناء استخدام المطهّر قد يبدو وكأنه لا يستحق عناء التفكير، لكن في الواقع الطريقة الصحيحة لغسل وجهك تختلف باختلاف نوع المطهّر الذي تفضلينه. إذا كنت تستخدمين جل التطهير أو غسول الرغوة، فمن الأفضل تطبيق المنتج باستخدام أطراف أصابعك مباشرة لترطيب الجلد.أما إذا كنت تستخدمين محلول التطهير، عليك تطبيقه على البشرة الجافة.

1." موس تاندر نيتوايانت" Mousse TendreNettoyante من " ديور" Dior

الخطوة الثانية: التونر لاستعادة التوازن

يساعة التونر على إعادة توازن درجة الحموضة في الجلد، مما يعزز مناعته ويمنع العدوى البكتيرية، كما يضمن الاختراق الأمثل للمنتجات، وهذه هي الخطوة الأكثر أهمية في روتينك للعناية بالبشرة.

كيفية التطبيق

عندما يتعلق الأمر بالتونر، الاعتقاد الخاطئ هو أنه يجب رشه على الجلد، إذ أنّ عبوته مصممة بشكل رذاذ. في حين أنّ الطريقة الأمثل والأكثر فعالية لتطبيق التونر هي من خلال المسح باستخدام قطعة من القطن.

2. " كريم بريمير أنتي ستراس" Crème Premiere Anti stress من " كلارنس" Clarins

الخطوة الثالثة: تطبيق المصل لمضاعفة مفعول المرطّب

تقدم الأمصال فوائد عديدة ومختلفة تبعاً للصيغة وما تحتاجه بشرتك، من أهمها إزالة انسداد المسام، تلاشى البقع البنية اللون، وتليين الخطوط والتجاعيد، لذلك انت بحاجة حقا إلى أن تولي اهتماماً خاصاً في كيفية تطبيقها.

طريقة التطبيق:

بعد التطهير، يجب على الفور تطبيق المنتجات الأخرى على الجلد في غضون 60 ثانية كحدّ أقصى. إذا تركت الجلد عارياً لفترة أطول، قد يسحب الهواء الرطوبة من الجلد. في حين أنّ تطبيق المنتجات بسرعة سيترك البشرة محميّة من الجفاف.

3." سمارت كاستم ريبير سيروم" Smart Custom-Repair Serum من " كلينيك" Clinique

الخطوة الرابعة: الترطيب للوجه، العنق والصدر

يؤدّي ضوء الشمس الساطع والطقس الجاف إلى الشيخوخة المبكرة، فرط التصبغ، الحساسية وتلف الجلد. من هنا فإنّ ترطيب البشرة وسيلة رائعة للحفاظ على وجه أكثر مرونة وبشرة شابة. وهناك مجموعة متنوعة من منتجات العناية بالعين والأمصال، والعلاجات الخاصة، المرطبات والكريمات المغذية لكلّ الجسم المصمّمة بحسب نوع الجلد وحاجاته.

كيفية التطبيق

ينبغي تطبيق المرطب على الوجه والرقبة، فالرقبة والحنجرة هما امتداد للوجه وبالتالي بحاجة إلى عناية.

ضعي المرطب في منتصف وجهك، وادفعيه نحو الخارج، كي يكون التطبيق متساوياً على كامل الوجه. احرصي على ألا تضعي عدة طبقات من الكريم على وجهك، كي لا يؤدي إلى انسداد المسام.

4." ايدرا زين" Hydra Zen من " لانكوم" Lancome