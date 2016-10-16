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بدء محاكمة «بديع» و92 آخرين في «أحداث عنف بني سويف»

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بدء محاكمة «بديع» و92 آخرين في «أحداث عنف بني سويف» بدء محاكمة «بديع» و92 آخرين في «أحداث عنف بني سويف»

محمد بديع، المرشد السابق لجماعة الإخوان المنحلة – أرشيفية

بدأت محكمة جنايات بني سويف، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار أحمد إبراهيم، اليوم الأحد، نظر جلسة محاكمة محمد بديع، المرشد العام السابق لجماعة الإخوان المنحلة، و92 آخرين، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ”أحداث عنف بني سويف”، حسبما أفاد مراسلنا.

وكان المستشار تامر الخطيب، المحامي العام لنيابات بني سويف، أحال – في وقت سابق – 93 متهمًا من عناصر الجماعة، وعلى رأسهم:” محمد بديع، مرشد الجماعة السابق، عبدالعظيم الشرقاوي، عضو مكتب الإرشاد، والدكتور نهاد القاسم عبدالوهاب، أمين حزب الحرية والعدالة بالمحافظة”.

وتضمنت قائمة المتهمون :”سيد هيكل، عضو مجلس الشورى السابق، فاروق عبدالحفيظ، خالد سيد ناجي، وعبدالرحمن شكري، أعضاء مجلس الشعب السابقين، ومحمد حسين مرزوق نقيب المهندسين السابق” إلى الجنايات، لاتهامهم بـ”إشعال النيران عمدًا في مبنى ديوان قسم شرطة ببا، مبنى محكمة ببا الكلية، نيابة ببا الجزئية، مكتب الشهر العقاري، والمدرسة الفنية للبنات”.

 

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