رشة سكر بقلم| أماني إبراهيم

شعبٌ مبتسم صابرًا مكتوف الأيدي أمام ملفات شائكة وأزمات متكررة منذ عقود من الزمن، فيما لا يوجد مسؤلًا واحدًا بعينه وإنما أنظمة متغيرة دون تغيير جذري للأزمات.. وعلى الرُغم من هذا فابتسامة هذا الشعب الصابر بمثابة رشة السكر التي تخفف مرارة الأيام والأزمات التي يعانيها المجتمع المصري خاصةً والعربي عامة من انحرافات وتفشي الفساد في جميع المجالات.

وبالرغم من كل هذا إلا أن الشعب بأفراده السلبيين والإيجابيين يشيرون بالبنان إلى النظام بعينه متناسيين أن أفراد النظام بأكمله من لحم ودم ونسيج هذا الوطن أي أن كل فرد يعمل في هذا الوطن المُصاب هو منا ربما يصلح أمرها وربما يخطأ، فيما تتوالى الطعنات والإشاعات والحروب النفسية التي تمارس على من ابتلاه الله بقلة العلم والثقافة.. فما بالنا بأعلامنا وتلك الشبكات العنكبوتية من التواصل الاجتماعي الغير محكوم بقوانين الضمير والإيجابية.. ذلك الخنجر في صدورنا الذي لايجيد سوى الشعارات والإسفاف دون حياء لايريد لنا صحوة، ولا يطمح في تثقيفنا إلا بما يطرحه علينا عبر الشاشات من تلوث سمعي وبصري ينتهي بنا في النهاية إلى شعب ملوث مكفهر الوجه مستفز لأي حدث حتى وإن كان تافهًا.

إن علاج أي مشكلة أو كارثة يبدأ قبل حدوثها، وذلك حين تُدرس كل المعطيات والأبجديات التي يتناولها أي قطاع من القطاعات، الإدارات، المؤسسات أو هيئة تجارية أو صناعية أو خدمية أو سياسية، فضلًا عن دراسة نقاط الضعف والقوة بعد دراسة مستفيضة لكل القطاعات، وتأمين تقليل المخاطر المتوقعة، ودراسة المتغيرات السوقية الداخلية والخارجية، لمعرفة التوقعات المستقبلية من متغيرات سياسية واقتصادية واجتماعية بتوفير قاعدة بيانات لبناء خطة إستراتيجية لدولة بحجم مصر وشعبها وحضارتها.. وبالتالي فصحة المعلومات ودقتها والدراسة الصحيحة والجادة وبناء سياسات وخطط للعلاج لكل الأزمات هي أساس نجاح تفادي وعلاج الأزمات والكوارث ففشل التخطيط يؤدي في النهاية إلى فشلنا جميعًا.

فـ لو اتخذنا اليابان نموذجًا من نماذج أزماتها لكان من المفترض أن تنتفض وترتعد لما يحدث فيها من الزلازل وكوارث إلا أنهم كوكب اليابان الذي وضع خططًا لمواجهة تلك الكارثة علميًا وعمليًا ليعيش شعبها في كوكب صحي ومدروس وهذا ما أسميه على المستوى الشخصي برشة السكر، التي تخفف من الأزمات والمخاطر التي قد تحيط بنا في أي مكان وأي زمان.

وهنا أطرح سؤالًا قد يتسائله الجميع ماذا أعددنا من أجل المستقبل ومواجهة أزماته ؟.. إن اختفاء التنسيق بين مؤسسات الدولة يفقدها قوتها ومصداقيتها وضعف قدرتها على المواجهة وتفشي الأهتراء الوظيفي وانعدام الرؤية التخطيطية والإستراتيجية في علاج الحدث بل أن معظم سياستنا في علاج الأمور إنما هو ردة فعل وليس للوقاية من حدوثه، والذي بدوره يؤدي إلى تقليل الإهدار المادي والبشري والنهوض من أي كبوة بشعب صحي يقدر الأزمات ويعرف كيف يواجهها بكل طموح وأمل.

إن وجود غرف إدارة أزمات في كل وزارة، وبكل مديرية تابعة، وبالادارة التابعة بكل مدينة في كافة الوزارات والقطاعات أصبح ضرورة بل والتنسيق بين كافة الوزارات وكافة القطاعات والمؤسسات بكافة أنواعها بالدولة من خلال غرفة إدارة أزمات على مستوى المدينة، وغرفة إدارة الأزمات على مستوى المحافظة، وغرفة إدارة الأزمات على مستوى الجمهورية ليترأس تلك الغرف رئيس مجلس المدينة، محافظ الإقليم، ورئيس مجلس الوزراء تِباعًا.. وهذه الرؤية والمنظومة تمثل درعًا لأمننا القومي وليس ترفًا أو كمالية شكلية أو إدارية إذا كنا ننوي لمصرنا الأمن والنجاة في عالم تتلاطمه المتغيرات والكوارث الطبيعية والمفتعلة والمؤامرات الداخلية والخارجية بكل ثانية.

لهذا من المفترض أن تصبح أهم أولوياتنا الآن هي مواجهة الكارثة الإعلامية التي تخطط وبدقة إلى تدمير الهمم المصرية، والتي يعرف عنها أنها همم من فولاذ منذ القدم فلا بد من وقفة ثقافية حضارية تطرح المشكلة وحلولها بخطط إعلامية طموحة تزيد وتحقق الحلم والأمل فكل الحقائق بدأت بالأحلام لتصبح واقعًا جميلًا تتداوله الأجيال وتطور فيه لتبني وطنًا كل مطلب شعبه فقط رشة سكر.