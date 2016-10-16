المالية السعودية تقرر صوف الرواتب في اليوم الخامس من كل برج

أوضحت وزارة المالية السعودية – على موقعها الرسمي اليوم – آلية تطبيق قرار مجلس الوزراء رقم 551 الذي يقضي بأن يتم تحديد اليوم الخامس من كل برج هجري شمسي موعدًا لتحويل الرواتب إلى الحسابات البنكية للموظفين.

وبموجب هذا القرار فإنه سيتم صرف راتب الشهر الحالي في اليوم الخامس من برج العقرب، الموافق لليوم السابع والعشرون من أكتوبر 2016م، فيما سيتم صرف راتب الشهر القادم في اليوم الخامس من برج القوس الموافق لليوم السادس والعشرون من شهر نوفمبر 2016م، وسيستمر الصرف وفق هذا التنظيم مستقبلاً.

وكان قد اكد الدكتور حمد البازعي نائب وزارة المالية، أن الخدمة المدنية اصدرت قرار صرف الرواتب بالتاريخ الميلادي لذا عليها توضيح موعد صرف الراتب شهر أكتوبر/محرم الحالي.