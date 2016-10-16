مسؤول في اتصالات مصر: حصلنا على 10 ميجاهرتز بموجب رخصة الجيل الرابع

قال مسؤول في شركة اتصالات مصر لرويترز يوم الأحد إن الشركة حصلت على ترددات اضافية حجمها 10 ميجاهرتز بموجب رخصة الجيل الرابع للمحمول التي وقعتها مساء السبت.

وبحسب رويترز لم يحدد المسؤول الذي طلب عدم نشر إجمالي حجم الترددات المتاح الآن لاتصالات مصر. لكن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات قال في بيان صدر في وقت سابق يوم الأحد إن “إجمالي تخصيصات الشركة من الترددات” أصبح 42.5 1ميجاهرتز بعد توقيع رخصة الجيل الرابع.

وكان حجم الترددات المتبقية بعد حصول أورنج مصر على 10 ميجاهرتز يوم الخميس الماضي هو 15 ميجاهرتز مما يعني أن فودافون مصر التي وقعت بدروها رخصة الجيل الرابع يوم السبت حصلت على خمسة ميجاهرتز.

وقال جهاز تنظيم الاتصالات في بيان يوم الأحد إن فودافون مصر وقعت تراخيص إنشاء وتشغيل شبكات الجيل الرابع للمحمول مقابل 335 مليون دولار ورخصة خدمات الهاتف الثابت الافتراضي بقيمة 11.262 مليون دولار.

وفي بيان منفصل قال الجهاز إن اتصالات مصر وقعت تراخيص الجيل الرابع لاتصالات المحمول بقيمة 535.5 مليون دولار ورخصة الهاتف الثابت الافتراضي بقيمة 11.262 مليون دولار.

وكانت كل من فودافون واتصالات مصر تقدمتا رسميا للجهاز يوم السبت بطلب للحصول على رخصة الجيل الرابع للمحمول.

ووقعت أورنج مصر وهي المشغل الثالث لشبكات المحمول في البلاد يوم الخميس الماضي اتفاقا مع الجهاز تحصل بموجبه على رخصة الجيل الرابع للمحمول ورخصة الهاتف الثابت في مصر مقابل نحو 495 مليون دولار.

ومن المقرر عقد مؤتمر صحفي في جهاز تنظيم الاتصالات يوم الأحد للإعلان عن تفاصيل حصول الشركتين على رخصتي الجيل الرابع للمحمول.