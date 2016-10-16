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بالصور.. وقفة احتجاجية لخطباء المكافأة أمام مجلس الشعب للمطالبة بالتعيين

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وقفة احتجاجية لخطباء المكافأة أمام مجلس الشعب

وقفة احتجاجية لخطباء المكافأة أمام مجلس الشعب

نظم العشرات من خطباء المكافأة بوزارة الأوقاف، وقفة احتجاجية صامتة، صباح اليوم الأحد، أمام مجلس الشعب للمطالبة بالتعيين وزيادة الأجر، ومساواتهم بخطباء التعاقد بالوزارة، خاصة وان مرتبهم لا يتعدي مبلغ الـ140 جنيه.

ورفع المشاركون في الوقفه لافتات كتب عليها: “السكر بعشرة جنيه وانا مرتبي ١٤٠ جنيه”، و”خدام بيوت الله مش لاقيين ياكلوا”، و”عايزين حقوقنا”.

وأكد الخطباء أنهم يتقاضون أموالا قليل مقابل عملهم الذي يتطلب منهم السفر من محافظات إقامتهم، ويضطرهم للتغرب بعيدا عن أسرهم.

وشدد خطباء المكافأة أنهم سبق لهم ونظموا عشرات الوقفات الاحتجاجية، وحاولوا التواصل مع وزير الأوقاف لعرض مطالبهم، لكن دون استجابة من المسؤولين بوزارة الاوقاف.

وأضافوا أن وزير الأوقاف وضع شروطا خاصة بخطباء المكافأة، وهي أن تصبح المسابقة قاصرة عليهم فقط، ثم فوجئوا بأنها متاحة للجميع، ثم خص خطباء المكافأة بشرط تعجيزي، وهو تحديد من له حق دخول المسابقة بداية من دفعة 2006 حتى 2015، وما قبل ذلك لا يحق له دخولها، مطالبين بإزالة هذا الشرط، وأن تصبح المسابقة متاحة للجميع.

كما نعى الخطباء خلال وقفتهم شهداء القوات المسلحة، الذين راحوا ضحية الإرهاب الغادر.

المراسل – عمر جمال

وقفة احتجاجية لخطباء المكافأة أمام مجلس الشعب

وقفة احتجاجية لخطباء المكافأة أمام مجلس الشعب

وقفة احتجاجية لخطباء المكافأة أمام مجلس الشعب

وقفة احتجاجية لخطباء المكافأة أمام مجلس الشعب

وقفة احتجاجية لخطباء المكافأة أمام مجلس الشعب

وقفة احتجاجية لخطباء المكافأة أمام مجلس الشعب

 

 

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