وزير التجارة يبحث مع «ميتسوبيشي» موقف المشروعات الجديدة للشركة في مصر

أكد المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، حرص الحكومة على تسهيل منظومة الإجراءات، وتذليل كافة العقبات أمام المستثمرين، بهدف جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية للاستثمار في السوق المصري.

جاء ذلك خلال لقاء قابيل بوفد شركة “ميتسوبيشي” للصناعات الثقيلة – إحدى كبريات الشركات اليابانية – حيث تناول اللقاء بحث المشروعات التي تدرس الشركة إقامتها في مصر خلال المرحلة المقبلة.

وأشار قابيل – خلال اللقاء – إلى أن هذا اللقاء يأتي في إطار متابعة المحادثات التي تمت مع الشركة خلال شهر يوليو الماضي بشأن المشروعات التي تدرس أقامتها في مصر، والتي قامت بطرحها خلال لقاءها برئيس الجمهورية خلال شهر إبريل الماضي، وتشمل مشروعات في مجالات ترسانات السفن، محطات الكهرباء، وصناعة الحديد والصلب.

وأضاف الوزير، أن مسئولي الشركة استعرضوا نتائج الدراسات التي تجريها حول جدوى هذه المشروعات ورؤيتهم حول أسلوب وطريقة تنفيذها.

ولفت إلى أن هناك تنسيقًا كبيرًا بين الشركة ومختلف الوزارات والجهات المعنية، لدراسة هذه المشروعات دراسة مستفيضة، حيث من المقرر أن يلتقي وفد الشركة بعددٍ من المسئولين اليوم، ومنهم:” وزير قطاع الأعمال، ووزير النقل”، مع أهمية تحديد أسلوب تمويل المشروعات، وتحديد جدواها الاقتصادية وفقًا لأولويات الحكومة المصرية.

وأشار المهندس طارق قابيل، إلى أن الشركة قامت بافتتاح مكتب إقليمي لها بمصر خلال شهر يوليو الماضي، وهو ما يعكس جدية شركة “ميتسوبيشي” في تعزيز استثماراتها بالسوق المصري خلال المرحلة المقبلة.

وأكد وفد شركة “ميتسوبيشي”، حرصهم على إنشاء عددٍ من المشروعات التنموية في السوق المصري، والذي يُعد أحد أهم الأسواق المحورية في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، مشيرين إلى أن الشركة قامت بإنشاء وحدة جديدة باسم “إدارة مصر”، وهي أول وحدة جغرافية يتم إنشاؤها في الشركة لتنمية وتعزيز تواجد الشركة في السوق المصري.

وأشار الوفد إلى سعي الشركة لتنفيذ مشروع يستهدف تخفيف حدة الازدحام المروري في مصر والرقابة على الطرق أسوةً بالمشروع الذي نفذته الشركة بسنغافورة، فضلًا عن رغبة الشركة في المساهمة في إقامة مدرسة تجمع ما بين التعليم والتدريب الفني لتلبية احتياجات الشركة من الكوادر الفنية المطلوبة للعمل في المشروعات التي ستقيمها في مصر خلال المرحلة المقبلة .

أ ش أ