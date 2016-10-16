سقوط المتهمين بسرقة 5 ملايين جنيه من سائق وعامل أمام بنك فى مدينة نصر

نجح رجال مباحث القاهرة، فى كشف ملابسات واقعة سرقة 5 ملايين جنيه و725 ألف جنيه، من شخصين، عقب تتبعهما فور خروجهما من بنك بمدينة نصر، وسرقتهما بالاكراه على يد مجهولين اعترضوا طريقهم، فتم ضبط المتهمين وبحوزتهم جزء كبير من المبالغ المالية المسروقة، وإحالتهم للنيابة التى تولت التحقيق.

تفاصيل تلك الواقعة بدات مع تلقى المقدم محمد الشموتى، رئيس مباحث قسم شرطة مدينة نصر أول، بلاغا من "أبو المعاطى ح ا" 41 سنة سائق مقيم بالغربية، قائد السيارة رقم أ ط ط 598 ويستقلها صحبته "عبد العظيم م ع" 16 سنة عامل، بأنهما حال سيرهما بالسيارة قيادة الأول أعلى كوبرى الفاطيم وبحوزتهما مبلغ 5 ملايين و725 ألف جنيه بحقيبة السيارة (قيمة شراء كمية من الحديد) عقب صرفهم من بنك بشارع حمد الزمر بمدينة نصر، اعترضت طريقهما سيارة ماركة نوبيرا "بدون لوحات معدنية" ودراجة نارية يستقلها شخصين، وهددوهما بسلاح نارى واستولوا على المبلغ ولاذوا بالفرار .

وعلى الفور، وجه اللواء خالد عبد العال مساعد وزير الداخلية، مدير أمن القاهرة، بسرعة تشكيل فريق بحث بقيادة اللواء عبد العزيز خضر مدير الإدارة العامة لمباحث العاصمة، لسرعة كشف ملابسات الحادث، والذى أمكن التوصل من خلال تحريات فريق البحث الذى شارك فيه اللواء هشام لطفى نائب مدير مباحث العاصمة، واللواء أحمد الألفى مدير المباحث الجنائية، إلى أن وراء ارتكاب الواقعة "فهد ع ا" سودانى الجنسية 39 سنة سائق، وضبط بحوزته مبلغ 69 ألف جنيه وسيارة رقم م أ ص 532 ماركة هيونداى فيرنا (المستخدمة فى ارتكاب الواقعة).

كما تم التوصل إلى أن شركاءه فى الحادث هم كلا من "مصطفى م س" 31 سنة عاطل، السابق اتهامه فى قضيتين آخرهما 25491 لسنة 2008 م جنح البساتين "بلطجة"، وضبط بحوزته مبلغ 275 ألف جنية، و"محمد إ م" 38 سنة عاطل، والمحكوم عليه فى القضية رقم 1619 لسنة 2009م حلوان "ضرب"، والمقضى فيها بالحبس شهر، وضبط بحوزته مبلغ 100 ألف جنيه، و"حسام الدين م ا" 25 سنة سائق، وضبط بحوزته مبلغ 260 ألف جنيه، و"عمر م س" 28 سنة سائق، وضبط بحوزته مبلغ 250 ألف جنيه، و"أحمد ك ا" 33 سنة فلاح، وضبط بحوزته مبلغ 225 ألف جنيه، و"السيد ص إ" 33 سنة فلاح، وضبط بحوزته مبلغ 225 ألف جنيه، و"حمادة س م" 31 سنة سائق، وتم ضبط زوجته "ياسمين م ا" 30 سنة ربة منزل وبحوزتها مبلغ 638 ألف جنيه، و"حسين ع س" 50 سنة سمسار، وعثر بمسكنه على مبلغ 165 ألف جنيه.

وبإعداد الاكمنة، بإشراف العميد نبيل سليم رئيس قطاع الشرق، ورجال مباحث قسم مدينة نصر أول، تم ضبط جميع المتهيمن، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة بتحريض وتخطيط من المتهم الثامن "حمادة س م" بأسلوب "التتبع" من أمام البنك، وأن المبالغ المالية المضبوطة بحوزتهم من متحصلات الواقعة، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 44621 لسنة 2016م جنح مدينة نصر، وتولت النيابة العامة التحقيق .