موجز أخبار مصر للساعة 1 ظهرا من " اليوم السابع"

نشر الموقع الالكترونى لليوم السابع على مدار الساعات الماضية عددا من الأخبار الهامة فى مقدمتها سقوط خلية إخوانية تحرض المواطنين على التظاهر فى 11 نوفمبر، ومقتل 40 تكفيريا وإحباط 3 عمليات إرهابية بسيناء

وفيما يلى عرض لأهم الأخبار..

كشفت صحيفة "يسرائيل هايوم" الإسرائيلية، أن مصادر رفيعة فى وزارة الطاقة الإسرائيلية أعربت عن تفاؤلها الكبير فى ختام الزيارة التى قام بها وزير الطاقة الإسرائيلى يوفال شتاينتس الأخيرة إلى تركيا.

قررت محكمة المنتزه بالإسكندرية، برئاسة المستشار أحمد عبد النبى، حبس 3 من سماسرة الهجرة غير الشرعية 3 سنوات مع الشغل والنفاذ، بتهمة الاتجار بالبشر، وتهريب الأشخاص خارج البلاد، والنصب والاحتيال عليهم، والاستيلاء منهم على مبالغ مالية.

أمرت نيابة شرق القاهرة بإشراف المستشار إبراهيم صالح بحجز 7 متهمين من عناصر جماعة الإخوان الإرهابية، شكلوا خلية لتحريض المواطنين على التظاهر يوم 11 نوفمبر المقبل، حتى ورود تحريات المباحث.

تمكنت قوات مكافحة الإرهاب خلال الساعات القليلة الماضية من تصفية 40 إرهابيا وإحباط 3 هجمات إرهابية.

للمرة الثالثة على التوالى، جدد قطاع التعاون الدولى بوزارة العدل والنيابة العامة، بالطريقة الدبلوماسية عبر وزارة الخارجية، طلب مصر فى استرداد 53 متهما من قيادات جماعة الإخوان الإرهابية الهاربين إلى عدد من الدول الأجنبية، والذين يساهمون بشكل واضح فى تمويل العمليات الإرهابية الأخيرة التى وقعت فى مصر، ومنها عملية قتل الجنود الـ12 فى شمال سيناء، كما طالبت بتجميد أموالهم فى البنوك الأجنبية ومنعهم من التصرف فيها، لتجفيف منابع الإرهاب .

قضت محكمة أسرة مدينة نصر، اليوم اﻷحد، بشطب التظلم رقم 292 المقدم من البرلمانى السابق والإعلامى توفيق عكاشة على قرار منعه من السفر، لصدور حكمين بحسبه شهرين ﻻمتناعه عن أداء متجمد نفقة نجله يوسف البالغة 5000 جنيه شهريا، و2000 جنيه أجر مسكن، وإدراج اسمه على قوائم الممنوعين من السفر، لعدم حضوره.

قالت مصادر أمنية فى شركة مصر للطيران إن الشركة بدأت اليوم الأحد حظر هواتف "سامسونج جالاكسى نوت 7" على جميع رحلاتها بعد تحذيرات دولية من خطورتها على الركاب والطائرات.

تمكنت شرطة التموين والتجارة الداخلية بالقاهرة، من القبض على صاحبى شونة للمواد الغذائية وبحوزتهما 37 طن أرز مجهول المصدر، تمهيدا لبيعها بالسوق السوداء بمنطقة مصر القديمة، وحرر محضرا بالواقعة.

أعلنت بعض أمانات شباب الأحزاب تلبيتها لدعوة الرئيس عبد الفتاح السيسى لحضور المؤتمر الأول لشباب مصر، المزمع عقده فى شرم الشيخ بحضور رئيس الجمهورية يوم 25 أكتوبر القادم، مؤكدين تقديم مقترحات ورسائل إلى الشباب من خلال المؤتمر .

مختارات من برلمانى

قال النائب محمد العرابى، رئيس لجنة العلاقات الخارجية بالانعقاد الأول لمجلس النواب، إنه مستمر فى انتخابات اللجان النوعية على رئاسة لجنة العلاقات الخارجية خلال دور الانعقاد الثانى، قائلا: "لا أجد تفسير لعدم ترشيح الائتلاف لى على رئاسة اللجنة ولكنهم فى النهاية أرادوا ذلك".

قال السيد محمود الشريف، وكيل مجلس النواب، إن البرلمان سيأخذ الرأى النهائى لأعضائه على مشروع قانون الهجرة غير الشرعية، تمهيدا لإرساله إلى مجلس الدولة فورا لمراجعته وإرسال ملاحظته إلى مجلس النواب بشأنه إن وجدت.

مختارات من " فيديو7"

فى واقعة فريدة، تمكن رجل بلا ذراعين من الحصول على رخصة قيادة فى الهند، بعد أن أثبت قدرته على قيادة السيارة بكفاءة عالية باستخدام قدميه.

استقر سعر صرف الدولار الأمريكى أمام الجنيه المصرى، اليوم الأحد، حيث بلغ متوسط سعر صرف الدولار الأمريكى أمام الجنيه المصرى، 8.8583 جنيه للشراء و8.8800 جنيه للبيع، وسجل اليورو الأوروبى 9.7672 جنيه للشراء و9.7946 للبيع.

التقت كاميرا "فيديو 7" قناة "اليوم السابع" المصورة، طارق عبده صاحب محل تحف وأنتيكات بإمبابة، الذى قال إنه من هواة جمع التحف، حيث بدأ بجمعها كهواية وليس بغرض الربح، وذلك بعد أن تعلم الكثير عنها عن طريق البحث عنها، حتى تطورت الهواية إلى مهنة وذلك ما جعله ينجح فيها.

مختارات من " فوتو 7"

بدأت منذ قليل، رحلة بحرية لوفد البرلمان الإفريقى المتواجد فى شرم الشيخ، بمشاركة رئيس البرلمان الإفريقى، روجيه أنكودو والنائب مصطفى الجندى المستشار السياسى له.

تشهد منطقة المهندسين حاليا ومنذ الصباح تكدسا مروريا فى أغلب الشوارع الرئيسية والميادين والكبارى الموجودة بالمنطقة، وزاد التكدس فى وقت ذهاب الطلاب للمدارس ووقت نزول الموظفين فى طريقهم لأماكن أعمالهم، أدى فى بعض الأحيان إلى شلل الحركة المرورية.

قال مسئولو مكافحة الكوارث إن الإعصار ساريكا أجبر السلطات على إلغاء نحو 160 رحلة جوية داخلية ودولية اليوم الأحد كما تقطعت السبل بأكثر من 6500 مسافر فى الموانئ.