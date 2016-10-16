بدء مزاد حق الشعب بطرح 79 قطعة أرض بمساحة 14ألف فدان بوادى النطرون

بدأ الآن استئناف جلسات المزاد العلنى لبيع أراضى حق الشعب، بمقر الهيئة العامة للإصلاح الزراعى، المستردة من قبل لجنة استرداد أراضى الدولة برئاسة المهندس إبراهيم محلب، مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية، لبيع 79 قطعة بمساحة 14 ألفا و500 فدان بمنطقة وادى النطرون بمحافظة البحيرة، بنفس شروط المزادات السابقة، وتؤكد اللجنة أن جميع المزادات تلتزم بالقانون فى إجراءاتها وتتم بكل شفافية.

ومن المقرر أن يتم بيع المساحات البالغة 14 ألفا و500 فدان، ضمن المساحة التى تم طرحها 18 ألف فدان بعدد 103 قطع، وتم بيع منها 3519 فدانا بعدد 24 قطعة بوادى النطرون، وتنظم هيئة الخدمات الحكومية مزاد بيع أراضى حق الشعب لصالح الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية بوزارة الزراعة، وحساب حق الشعب، حيث يدفع المتقدمون للمزاد 2000 جنيه تأمينا لكل فدان قبل دخول المزاد، على أن يلتزموا بسداد 5% من قيمة الأرض بمجرد رسو المزاد، فيما تؤكد لجنة استرداد أراضى الدولة أن المزاد مفتوح للجميع، طالما توافرت لهم الشروط القانونية المطلوبة لتملك الأراضى، والتزموا بسداد المستحقات المطلوبة.

جدير بالذكر، أن كراسات الشروط تتضمن المواصفات الكاملة للأرض، سواء طبيعتها ونوع المياه الموجودة بها ونسبة الملوحة والغرض الذى تصلح له الأرض، حرصا من اللجنة على الشفافية، وأن يكون المتقدم للمزاد على علم بكل هذه التفاصيل، واللجنة ملتزمة بتسليم كل من يرسو عليه مزاد الأرض، وبالشروط والمواصفات المعلنة.