مفتي بروناي يصل القاهرة للمشاركة في مؤتمر دار الإفتاء

وصل مطار القاهرة الدولي، اليوم الأحد، الشيخ حاج عبد العزيز، مفتي عام بروناي، في زيارة لمصر، حسبما أفاد مراسلنا.

ومن المقرر أن تستغرق زيارة “عبد العزيز” عدة أيام، يُشارك خلالها في فعاليات المؤتمر العالمي الذي تنظمه دار الإفتاء المصرية غدًا الاثنين، تحت عنوان “التكوين العلمي والتأهيل الإفتائي لأئمة المساجد للأقليات المسلمة”.

> ويشارك قيادات دينية ومفتون وممثلو 80 دولة على مستوى العالم في فعاليات المؤتمر العالمي لدور وهيئات الإفتاء في العالم، الذي سيصدر وثيقة القاهرة للجاليات المسلمة، حيث تقترح حلولًا عملية وعلمية لكل المشكلات التي تواجهها تلك الجاليات في الخارج.