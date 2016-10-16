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انطلاق القمة الثامنة لمجموعة بريكس في الهند

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انطلاق القمة الثامنة لمجموعة بريكس في الهند انطلاق القمة الثامنة لمجموعة بريكس في الهند

ارشيفية

انطلقت في الهند، االيوم لأحد، أعمال القمة الثامنة لمجموعة “بريكس”، حيث استهلت بالتقاط الصور الجماعية لقادة بلدان المجموعة.

وكان قادة روسيا والصين والهند والبرازيل وجنوب إفريقيا أجروا اللقاء الأول السبت بشكل عشاء غير رسمي.

وتبدأ فعاليات القمة بعد التصوير فورا، حيث يعقد القادة اجتماعا مغلقا، ثم يلتقون بممثلي مجلس أعمال بريكس، ثم يعقدون اجتماعا موسعا بمشاركة الوفود قبل توقيع الوثائق المشتركة.

وتم تحضير مجموعة كبيرة من الوثائق بينها بيان غوا وهو خطة عمل تحدد أولويات التعاون في المستقبل القريب، إضافة إلى وثائق أخرى مهمة حول التعاون الاقتصادي والمالي والإنساني.

وسيلتقي قادة “خماسي بريكس” مساء اليوم ممثلي بلدان المنظمة الإقليمية “مبادرة خليج البنغال للتعاون التقني الاقتصادي متعدد الجوانب” التي تضم بنغلادش وبوتان وميانمار ونيبال وسريلانكا وتايلاند إلى جانب الهند.

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