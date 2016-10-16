وزارة الثقافة تنظم عددًا من الفعاليات بالمهرجان السنوي بالغورية

تنظم وزارة الثقافة، مجموعة من الفعاليات المتنوعة، غدًا الإثنين.

وينظم صندوق التنمية الثقافية حفل لفرقة التنورة التراثية الساعة 7:30 مساءً، بالإضافة لمعرض الحرف التقليدية والتراثية بالمهرجان السنوى التاسع بالتعاون مع قطاع الفنون التشكيلية وذلك بوكالة الغوري، إلى جانب عرض افلام وثائقية بعنوان “رجال من ذهب – أبطال أكتوبر” الساعة 11 صباحا، واقامة ندوة بعنوان ” بطولات أكتوبر ” لطلبة المدارس الساعة 12 ظهرا وذلك بمركز طلعت حرب الثقافى.

أما قطاع الإنتاج الثقافى يعرض أفلام “أبطال من مصر – أغنية السويس – رجال خلف المقاتلين” بمركز ثروت عكاشة.

كما تنظم دار الأوبرا المصرية حفلا مئوية “عزيز الشوان” بقيادة ناير ناجى وذلك بالمسرح الكبير الساعة 8 مساء.

وفى إطار المهرجان القومى للسينما المصرية في دورته الـ20، يعرض بالمسرح الصغير بالأوبرا أفلام روائية طويلة وهى ” كرم الكينج ” الساعة 1 ظهرا، فيلم ” حرام الجسد ” الساعة 4 مساء، ” زنقة الساتا ” الساعة 7 مساء.

أما الأفلام التسجيلية والروائية القصيرة فتعرض بسينما الهناجر وهى “جوه السكون “،” البرنامج “،: عاشق الروح “، ” ضمير من ورق “، ” أبواب مغلقة “، ” الزائر “، ” الانترفيو كأسلوب حياة ” وذلك الساعة الخامسة مساء.

كما يعرض الساعة 7 مساء أفلام ” سفير التمكين “، ” الطريق إلى رابعة”، ” لو كنت مكانى“، ”نومو“، ”لا يغفل”