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وزارة الثقافة تنظم عددًا من الفعاليات بالمهرجان السنوي بالغورية

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وزارة الثقافة تنظم عددًا من الفعاليات بالمهرجان السنوي بالغورية وزارة الثقافة تنظم عددًا من الفعاليات بالمهرجان السنوي بالغورية

تنظم وزارة الثقافة، مجموعة من الفعاليات المتنوعة، غدًا الإثنين.

وينظم صندوق التنمية الثقافية حفل لفرقة التنورة التراثية الساعة 7:30 مساءً، بالإضافة لمعرض الحرف التقليدية والتراثية بالمهرجان السنوى التاسع بالتعاون مع قطاع الفنون التشكيلية وذلك بوكالة الغوري، إلى جانب عرض افلام وثائقية بعنوان “رجال من ذهب – أبطال أكتوبر” الساعة 11 صباحا، واقامة ندوة بعنوان ” بطولات أكتوبر ” لطلبة المدارس الساعة 12 ظهرا وذلك بمركز طلعت حرب الثقافى.

أما قطاع الإنتاج الثقافى يعرض أفلام “أبطال من – أغنية السويس – رجال خلف المقاتلين” بمركز ثروت عكاشة.

كما تنظم دار الأوبرا المصرية حفلا مئوية “عزيز الشوان” بقيادة ناير ناجى وذلك بالمسرح الكبير الساعة 8 مساء.

وفى إطار المهرجان القومى للسينما المصرية في دورته الـ20، يعرض بالمسرح الصغير بالأوبرا أفلام روائية طويلة وهى ” كرم الكينج ” الساعة 1 ظهرا، فيلم ” حرام الجسد ” الساعة 4 مساء، ” زنقة الساتا ” الساعة 7 مساء.

أما الأفلام التسجيلية والروائية القصيرة فتعرض بسينما الهناجر وهى “جوه السكون “،” البرنامج “،: عاشق الروح “، ” ضمير من ورق “، ” أبواب مغلقة “، ” الزائر “، ” الانترفيو كأسلوب حياة ” وذلك الساعة الخامسة مساء.

كما يعرض الساعة 7 مساء أفلام ” سفير التمكين “، ” الطريق إلى رابعة”، ” لو كنت مكانى“، ”نومو“، ”لا يغفل”

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