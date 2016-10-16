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اختيارات الوجبات السريعة تؤثر في استهلاك الأطفال للصودا والسعرات

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اختيارات الوجبات السريعة تؤثر في استهلاك الأطفال للصودا والسعرات اختيارات الوجبات السريعة تؤثر في استهلاك الأطفال للصودا والسعرات

أرشيفية

أظهرت دراسة جديدة أن الأطفال الذين يطلبون ما يعرف باسم وجبات الكومبو في مطاعم الوجبات السريعة يحصلون على مشروب سكري أكثر من غيرهم مما يعني زيادة السعرات الحرارية الكلية في الوجبة.

وخلص باحثون إلى أن هذه المشروبات كالمشروبات الغازية والشاي المحلى والحليب التي تضاف إليه نكهات تضيف نحو 179 سعراً حرارياً للوجبة، بحسب “رويترز”.

وحلل فريق البحث ما يقرب من 500 فاتورة شراء واستطلاعات رأي في مطاعم وجبات سريعة بمدينة نيويورك ونيوارك وجيرسي سيتي في نيوجيرسي خلال عامي 2013 و2014. واكتشف الباحثون أن 60 بالمئة من المشروبات التي اشتراها الأطفال كانت محلاة بالسكر وأن وجبات الكومبو تشمل على الأرجح مشروباً سكرياً.

وإلى جانب طلب وجبة كومبو كان الأطفال الذكور ومن تزيد أعمارهم على 12 عاماً أكثر ميلاً لشراء مشروب محلى بالسكر واستهلاك نسبة أعلى من السعرات الحرارية والسكر.

وكان المسؤولون عن رعاية الأطفال وأولياء الأمور الذين يحملون شهادة ثانوية أو أقل واشتروا الوجبة في وقت العشاء وتناولوها في المطعم أكثر ميلاً لشراء مشروبات سكرية لأطفالهم.

وكتب معدو الدراسة في الدورية الأمريكية للصحة العامة أن المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها تصنف نحو 17 بالمئة من الأطفال تحت سن 19 عاماً في الولايات المتحدة على أنهم بدناء.

وتوصي الإرشادات الغذائية للأمريكيين بعدم تجاوز نسبة السكر من إجمالي السعرات الحرارية التي يتناولها الأطفال 10 بالمئة أي ما يتراوح بين 120 و180 سعراً.

 

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