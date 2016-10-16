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وزير البيئة : مصنع تدوير القمامة ببورسعيد يتسع لـ 550 طن يومياً

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وزير البيئة : مصنع تدوير القمامة ببورسعيد يتسع لـ 550 طن يومياً وزير البيئة : مصنع تدوير القمامة ببورسعيد يتسع لـ 550 طن يومياً

>بورسعيد – محمد عزام

قال المهندس خالد فهمى، وزير البيئه، اليوم الأحد، إن مصنع تدوير القمامه ببورسعيد كان يتسع لتدوير 320 طن فى اليوم، وتدهورت حالته، مشدداً على ضرورة تطويره وتحديثه لمواكبة تطوير منظومة تدوير القمامة تزامناً مع منظومة الجمع المنزلي .

وأضاف فهمى" عقب طرح اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد فكرة طرح المصنع على القطاع الخاص وتطويره وتشغيله من جديد؛ وافقت على الفكرة؛ وبالفعل تم استغلال المصنع من جانب إحدى شركات القطاع الخاص وتطويره بتكلفة 65 مليون جنيه؛ بالإضافة إلى انشاء خطين الأول للفرز والثاني rdf ".

وأشار وزير البيئة إلى أن المصنع عقب التطوير أصبح جاهزاً لاستيعاب 550 طن  من المقامة فى اليوم الواحد؛ وهى أزيد من الكمية التي تخرج من المحافظة في اليوم والمقدرة بحوالي 440 طن .

وكان الدكتور خالد فهمي وزير البيئة، والدكتور أحمد زكى بدر، وزير التنمية المحلية، وصلا إلى محافظة بورسعيد؛ لتفقد بعض المشروعات المزمع افتتاحها والإنتهاء منها خلال الأشهر القليلة المقبلة.


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