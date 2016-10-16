تجديد حبس 3 عاطلين استولوا على "توك توك" بالإكراه من سائق بشبرا الخيمة

قرر قاضى المعارضات بمحكمة جنوب بنها، اليوم الأحد، تجديد حبس 3 عاطلين 15 يوما على ذمة التحقيق، لاتهامهم باستدراج سائق إلى منطقة مهجورة والتعدى عليه بالضرب والاستيلاء على الـ"توك توك" الخاص به بالإكراه.

كان اللواء مجدى عبد العال مدير أمن القليوبية، إخطاراً من العميد وائل صديق مأمور قسم أول شبرا الخيمة، بتلقيه بلاغ من المجنى عليه "حسن صابر" 19 سنة سائق، بأنه أقل شخصين فى التوك توك، وفى الطريق استدرجاه لمنطقة مهجورة وتعديا عليه بالضرب بعد تكبيله وسرقا منه التوك توك بالإكراه وفرا هاربين.

وتم استئذان النيابة العامة، وتمكن ضباط مباحث قسم أول شبرا الخيمة، برئاسة المقدم أحمد فاروق، من القبض على المتهمين وهم "عبد الرحمن ن " 20 سنة عاطل، و"مروان . ا" 21 سنة عاطل.

اعترف المتهمان بارتكابهما الجريمة، حيث إنهما قاما ببيع التوك توك لعميل وهو متهم ثالث "أحمد ح " 22 سنة عاطل، قبض عليه واعترف أن المتهمين الأول والثانى باعا له التوك توك بعد قيامهما بسرقته من المجنى عليه.

تحرر محضر بالواقعة، وبعرضه على النيابة العامة، أمر أحمد رأفت وكيل نيابة قسم أول شبرا الخيمة، برئاسة المستشار أحمد بركات، بحبسهم 4 أيام على ذمة التحقيق، ووجه للمتهمين تهمة السرقة بالإكراه، وذلك تحت إشراف المستشار وليد البيلى المحامى العام الأول لنيابات جنوب بنها الكلية.