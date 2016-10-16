بدء جلسة محاكمة صاحب شركة "ستار كابيتال" بتهمة النصب على المواطنين

بدأت منذ قليل، جلسة محاكمة رجل الأعمال "هانى عواد" صاحب شركة ستار كابيتال لتوظيف الأموال، أمام الدائرة الثانية جنايات المحكمة الاقتصادية، اليوم الأحد، وذلك على خلفية اتهامه بتوظيف الأموال والنصب على المواطنين.

وتعود تفاصيل القضية إلى قيام رجل الأعمال هانى لطفى عواد، رئيس شركة "ستار كابيتال"، بالاستيلاء على 62 مليون دولار، حصل عليها من 1000 مواطن، بزعم توظيف تلك الأموال فى المشروعات الاستثمارية المختلفة، والمنافسة فى البورصات العالمية، نظير فائدة شهرية تتراوح ما بين 5 إلى 10% ، ثم فر هاربا.

يذكر أن المتهم استخدم أسماء العديد من الشركات لجمع أموال المواطنين، مثل "ستار كابيتال للتسويق، وستار كابيتال فاينينشيال ليمتد، وستار كابيتال فاينينشيال سيرفيس، وستار بنك ليمتد، وشركة سى بى إيه"، وتبين أن هذه الشركات غير مقيدة بسجلات الهيئة العامة للرقابة المالية.