«رئيس الوزراء» يصدر قرارًا بتشكيل وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

أصدر المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأحد، قرارًا بتشكيل مجلس أمناء وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

ومن المقرر أن يرأس المجلس المستشار أحمد سعيد حسين خليل، نائب رئيس محكمة النقض، وعضوية كل من:” جمال محمد عبد العزيز نجم، نائب محافظ البنك المركزي، شريف سمير سامي، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، والمستشار هشام سمير صبحي، ممثل للنيابة العامة، فضلًا عن هشام أحمد عكاشة، ممثلًا لاتحاد بنوك مصر”.

ويضم التشكيل – أيضًا – “أحمد أشرف علي كجوك، بصفته نائبًا لوزير المالية للسياسات المالية وخبيرًا في الشئون المالية والمصرفية، والمستشار شريف الشاذلي، بصفته رئيس أمانة الشئون التشريعية لمجلس الوزراء، وخبيرًا في الشئون القانونية المتعلقة بمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، والمدير التنفيذي لوحدة مكافحة غسيل الأموال”.

وتضمن قرار رئيس الوزراء المنشور بالجريدة الرسمية، أن يُعمل بتشكيل مجلس الأمناء اعتبارًا من 19 سبتمبر الماضي تاريخ انتهاء مدة المجلس السابق ولمدة عامين.

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أ ش أ