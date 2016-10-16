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غدًا.. «حرام الجسد» و«كرم الكينج» بالمهرجان القومي للسينما في دار الأوبرا‎

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غدًا.. «حرام الجسد» و«كرم الكينج» بالمهرجان القومي للسينما في دار الأوبرا‎ غدًا.. «حرام الجسد» و«كرم الكينج» بالمهرجان القومي للسينما في دار الأوبرا‎

افيش  فيلم “كرم الكينج”

يُعرض غدًا الإثنين، ضمن عروض المهرجان القومي للسينما المصرية في دورته العشرين – بالمسرح الصغير بدار الأوبرا المصرية – فيلم “كرم الكينج”، من إخراج حازم فودة، تمثيل:”محمود عبد المغني، منذر رياحنه، ريهام حجاج، أحمد صيام، ومحمد علي رزق”.

ومن المقرر إذاعة “كرم الكينج” في حفلة الواحدة ظهرًا، أما في حفلة الرابعة عصرًا فـ يعرض فيلم “حرام الجسد”، من إخراج خالد الحجر، وتمثيل:” ناهد السباعي، أحمد عبد الله، محمود البزاوي، وزكي فطين”.

كما يعرض فيلم “زنقة ستات” في حفلة السابعة مساءً بقاعة سينما الهناجر، والفيلم من إخراج خالد الحلفاوي، وتمثيل:”حسن الرداد، إيمي سمير غانم، أيتن عامر، ونسرين عز الدين”، وفي حفلة الخامسة تعرض أفلام “جوه السكون” للمخرج أحمد عبد العليم قاسم، فيلم “البرنامج” من إخراج محمد محمود، فيلم “عاشق روح” للمخرج أبو بكر جمال ، فيلم “ضمير من ورق” من إخراج ضحى محمد بحيري، وفيلم “أبواب مغلقة” للمخرج عمرو فؤاد ، فضلًا عن فيلم “الزائر” من إخراج نيرمين إسماعيل، وفيلم “الإنترفيو.. كأسلوب حياة” للمخرج أدهم نار.

ومن المنتظر أن يعرض في حفلة السابعة مساءً عدة أفلام منها:”سفر التمكين.. (حركات الإسلام السياسي)” من إخراج أمير رمسيس، فيلم “الطريق إلى رابعة”، من إخراج أمير رمسيس، فيلم “لو كنت مكاني” من إخراج ناجي ملك، وفيلم “نومو” للمخرج مينا مدحت، فضلًا عن فيلم “لا يغفل”، من إخراج ناجي ملك.

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