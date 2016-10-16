«السجون» توافق على خروج سجين من محبسه لزيارة زوجته المودعة بسجن القناطر

وافق قطاع مصلحة السجون على خروج سجين من محبسه بسجن الاستقبال بطره لزيارة زوجته المودعة بسجن القناطر نساء، أمس السبت.

وقالت وزارة الداخلية، في بيان لها اليوم الأحد: “فى إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان وحرصاً من قطاع مصلحة السجون على تطبيق المنهج الحديث للتنفيذ العقابى والذى يتمثل فى توفير كافة أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء خاصةً فى مجال الرعاية والتواصل الإجتماعى مع أسرهم، فقد قام قطاع مصلحة السجون فى لفتة إنسانية ملموسة بإتخاذ إجراءات خروج السجين”محمد ح.م” المودع بسجن الإستقبال بطره على ذمة القضية رقم 4252 لسنة 2014 ج عابدين بتهمة “الإتجار بالبشر” من محبسه لزيارة زوجته السجينة “آية م.ن” حاصلة على الجنسية الأمريكية، مودعة بسجن القناطر نساء على ذمة ذات القضية، حيث تم نقل السجين المذكور بتاريخ أمس السبت 15 أكتوبر الجاري إلى سجن القناطر نساء، وإعادته مرة أخرى إلى محبسه بعد إنتهاء الزيارة”.