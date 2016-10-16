قوات الاحتلال تعتقل 12 فلسطينيًا في الخليل والقدس المحتلة

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلية اليوم الأحد، 12 فلسطينيًا من مدينة الخليل والقدس المحتلة، حسبما أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا”.

وقالت مصادر أمنية فلسطينية “إن قوات الاحتلال اعتقلت اليوم 5 فلسطينيين واقتحمت مطبعتين فى محافظة الخليل جنوب الضفة الغربية واستولت على محتويات إحداهما وذلك خلال عمليات دهم وتفتيش نفذتها فى بلدة بنى نعيم شرق الخليل”.

كما اعتقلت قوات الاحتلال 7 فلسطينيين من القدس المحتلة، واقتادتهم إلى مراكز توقيف وتحقيق بينهم ثلاثة أطفال وشابان من بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى المبارك.

وشددت قوات الاحتلال من إجراءاتها على الطرق الالتفافية ومداخل القرى والبلدات والمخيمات، ونصبت حواجزها العسكرية وعطلت حركة تنقل الفلسطينيين فى قرى جنوب الخليل وأوقفت المركبات ودققت بأوراقها بحجة الأعياد اليهودية.